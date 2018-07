Calor, lluvia y una gran fiesta

Una jornada muy especial, sobre todo para las cantineras

«Me lo estoy pasando súper bien. Todo se me hace raro, todo es nuevo y por momentos casi no sé si por dónde voy, pero me parece súper divertido». Son palabras de la cantinera de Uranzu, Itsaso Aranburu, tras el recorrido matinal. El día 30 tiene un gran significado para los irundarras, pero si para alguien es realmente especial, es para las cantineras de cada año. Para ellas todo el mes de junio está lleno de emociones, pero es en el día de ayer cuando el camino que han recorrido (ensayos, presentación, revista...) cobra todo su sentido.

«Te imaginas un montón de cosas porque llevas toda la vida viendo el Alarde, pero lo que vives lo supera todo», aseguraba Izaskun Salgado (Lapice). Contaba también una anécdota que refleja algo que también es parte de esta fiesta. «El primer día de ensayo vino una niña con un dibujo enorme para mí. Me emocionó que me lo regalara, que me hubiera dedicado tanto tiempo y esfuerzo sin conocerme de nada. Hoy me he encontrado con ella en una de las paradas y nos hemos podido hacer una foto juntas. No sé si le ha hecho más ilusión a ella o a mí».