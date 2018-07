Veinte años de un Alarde con futuro

Elixabete Rekarte, cabo de hacheros en 2018 y cantinera de Artillería en 1998, abrió ayer el Alarde público de Irun. El desfile igualitario celebró su 20 aniversario, con la participación de 1.625 hombres y mujeres, que formaron en 12 compañías y unidades especiales a las órdenes de la general Inma Landa.

El ambiente festivo y alegre que caracteriza al Alarde mixto elevó ayer su temperatura, no sólo porque el esquivo sol de este año decidiera darlo todo en la mañana de San Marcial, sino porque la efeméride de los veinte años alzó el termómetro emotivo de la tropa y del público apostado en las aceras.

A las 10.15, la Escuadra de Hacheros emprendió el camino que separa las plazas de Urdanibia y de San Juan, seguida de las compañías y unidades que conforman el Alarde público. El desfile fue recibido en la balconada del Ayuntamiento por la directora de Emakunde, Izaskun Landadida, la adjunta al Ararteko, Julia Hernández, la presidenta de Juntas Generales, Eider Mendoza, (presente también en el Alarde tradicional) y varios cargos públicos, entre senadores,parlamentarios, junteros y concejales de EAJ-PNV, PSE-EE, EH-Bildu y Podemos.

Galería. El Alarde público, en fotos. / ARIZMENDI

Cantineras, soldados, oficiales, público y autoridades asistieron en la plaza de San Juan a varios de los momentos más esperados del Alarde: la entrada de la general, a lomos de su montura, la llamada a capitanes y la entrega de la bandera de Irun a la compañía Bidasoa.

Inma Landa volvió a atreverse con una elegante galopada, que fue recibida con aplausos por público y tropa. Tras saludar con su bastón a los componentes del Alarde y elevar la mirada al balcón para agradecer la presencia de los cargos públicos, la general llamó a los capitanes, intercambió con ellos impresiones y lanzó vivas a Irun y a San Marcial.

El teniente abanderado recogió la enseña de la ciudad de manos del senador Josetxo Arrieta

Minutos después y al son del 'Teiro', la compañía Bidasoa fue acercándose a los arkupes del Ayuntamiento para que el teniente abanderado, Jon Babaze, recogiera la enseña de la ciudad, de manos del senador de Podemos, Josetxo Arrieta.

Las salvas de fusilería, ordenadas por Landa, dieron paso a la reanudación del desfile, que, a los sones del 'Himno de San Marcial', se dirigió hacia la plazoleta del Juncal. Una vez ante la parroquia, la tropa rompió la formación saltando al ritmo del 'Joló' y aprovechó para refrescarse por dentro y por fuera.

Un grupo de soldados y su capitán saltan abrazados al son del 'Joló' en la bajada a la iglesia. / ARIZMENDI

«Todo ha ido bien, hemos aumentado en número y ha habido una alegría desbordante»

«Un día tendremos un Alarde igualitario en el que hombres y mujeres participarán por igual»

La general se mostró satisfecha con el transcurso del desfile. «Ha ido todo fenomenal. Había un montón de gente en las aceras y me he quedado asombrada cuando he entrado en San Juan. Hemos aumentado en número y ha habido una alegría desbordante. El balance es muy positivo». En el lado negativo, Landa situó, únicamente, «la ausencia de la representación institucional del Ayuntamiento de Irun» en la balconada. «Creo que lo que estamos reivindicando no tiene vuelta atrás» añadió, «y que este pueblo, un día, tendrá un Alarde unitario en el que participarán hombres y mujeres por igual. Ése es el Alarde del futuro».