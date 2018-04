«Salvarnos con un triunfo en Anduva sería algo muy bonito» Ribera vio a su equipo por primera vez ante el Mirandés en la primera vuelta. / F. DE LA HERA El Real Unión visita esta tarde al Mirandés a partir de las seis de la tarde | José Luis Ribera no esconde que «jugamos contra un equipo muy experto y no va a ser nada fácil puntuar» BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 28 abril 2018, 00:30

Con siete puntos sobre la promoción de descenso a falta de tres jornadas para que finalice la temporada, el objetivo de evitar el play-out está prácticamente asegurado para el Real Unión, pero las matemáticas no dicen lo mismo. Con nueve puntos en juego puede pasar cualquier cosas y los unionistas quieren despertar cuanto antes de esta campaña que está teniendo tintes de pesadilla.

Para ello, los irundarras intentarán sacar adelante un reto más que complicado, el de superar esta tarde a partir de las seis al Mirandés en Anduva. Los de Miranda de Duero están luchando por el primer puesto y no será fácil puntuar en su campo, pero dependiendo de lo que hagan el Vitoria y el Izarra, el Real Unión se salvaría sin sumar.

José Luis Ribera, que compareció ayer en la sala de prensa del Stadium Gal, reconoció que «el partido de la semana pasada contra el Gernika era vital, llevábamos tiempo sin ganar y la victoria nos ha dado algo de tranquilidad. Con siete puntos sobre la promoción no está todo hecho, pero estamos cerca y lo que queremos es conseguirlo por nosotros mismos. El objetivo se había ido complicando, pero siempre hemos estado muy responsabilizados y vamos a ir a Anduva con todo para intentar ganar el partido».

Al entrenador le gustaría que su equipo se salvara con un triunfo porque «siempre he dicho que nos tenemos que preocupar por nosotros mismos y esta vez pienso lo mismo, no me gustaría andar mirando a otros resultados. Además, sería mucho más bonito conseguirlo de esta manera». Aunque también reconoció que «si la permanencia matemática llega porque nuestros rivales no han ganado, lo celebraremos igual».

Rival experto

Cuestionado por el tipo de partido que espera en Anduva, explicó que «va a ser muy difícil porque el Mirandés es un equipo que juega mucho y que es muy experto. Están siendo capaces de puntuar en casi todos los partidos y se están encontrando muy cómodos con resultados cortos».

Lo que tiene que hacer el Real Unión para intentar sumar es «ser un equipo equilibrado, que es lo que vengo diciendo desde que llegué. Pero es un partido en el que tenemos que llegar al área rival porque tenemos que darles el comodín de que van a marcar un gol».

Ribera llegó a Irun hace justo una vuelta para presenciar el partido contra el Mirandés en Gal desde la grada. Desde entonces, ha conseguido cinco victorias, siete empates y seis derrotas y asegura que «estoy contento por el trabajo y porque hemos sido competitivos, pero hemos pasado muchas dificultades».