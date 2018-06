El saludo de fiestas y la hoguera de San Juan abren hoy los sanmarciales 2018 Pregonera. Asun Casasola, en el acto de homenaje a su hija Nagore, el pasado 13 de mayo, en la plaza del Ensanche. / F. DE LA HERA Asun Casasola leerá el pregón desde la balconada de la Casa Consistorial, a las nueve y media de la noche MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 23 junio 2018, 10:33

La plaza de San Juan será esta tarde-noche el lugar de reunión de cientos de iruneses e irunesas, que darán la bienvenida a las fiestas de San Pedro y San Marcial 2018. El programa oficial comenzará con el pregón que Asun Casasola pronunciará desde el balcón del Ayuntamiento, a las nueve y media de la noche. Este acto estará precedido, como es habitual, por la colocación, a las 19.00 horas, del tradicional árbol de San Juan, que será izado con el acompañamiento musical de la Banda de Txistularis.

También como es costumbre, a partir de las 20.45, los dantzaris de Kemen comenzarán a bailar Soka Dantza, alrededor de la pira instalada en el centro de la plaza. Una vez concluido el acto del pregón, está previsto que a las 21.45 horas, el alcalde de Irun, José Antonio Santano, encienda la hoguera de la noche de San Juan.

La fachada de la Casa Consistorial se iluminará con los colores característicos de las fiestas y la iluminación de la ermita de San Marcial, que durante el año se apaga a medianoche se mantendrá encendida hasta el 1 de julio.

«Mi mensaje es que lo pasen bien y con respeto, porque con respeto se acaban los problemas»

El inicio de las fiestas será muy emotivo porque la ciudad recordará, este año especialmente, a la joven irunesa Nagore Laffage, muerta a manos de José Diego Illanes, en los sanfermines de 2008. Diez años después, otra resolución judicial relacionada con la violencia de género ha escandalizado a la opinión pública, la de 'La Manada', algunos de cuyos miembros ya habían sido excarcelados ayer por la tarde.

La madre de Nagore Laffage acudió a la concentración celebrada el jueves en la plaza de San Juan, en protesta por la decisión de la Audiencia de Pamplona de dejar en libertad bajo fianza de 6.000 euros a los cinco integrantes de 'La Manada', condenados a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una joven en los sanfermines de 2016. «Estuve en la concentración, porque creo que tenemos que seguir luchando», decía ayer Asun Casasola. «Las cosas no pueden seguir como hace cien años. Si las leyes no son las adecuadas, pues habrá que cambiarlas. Lo que no puede ser es lo que estamos viendo. ¿Cómo van a denunciar las víctimas si luego las cuestionan y no las creen y, en cambio, los agresores no piden perdón, ni se arrepienten, ni se hace justicia?»

Para seguir luchando y denunciando las situaciones injustas, aceptó Asun Casasola la invitación del alcalde, José Antonio Santano, para realizar el saludo de fiestas de este año. «Me costó mucho decidirme, pero una vez que acepté, me emociona mucho poder hacerlo. Mi discurso va a ser muy cortito, porque no quiero agobiarme y quiero leerlo bien. Espero que llegue a la gente y voy a intentar no saltarme ninguna línea, porque me pongo muy nerviosa. Intentaré leerlo despaciti para que se me entienda. Mi mensaje va a ser que se lo pasen bien, pero con respeto, porque con respeto se acabarían todos los problemas».

El propio alcalde ha querido esta semana agradecer públicamente «el esfuerzo de Asun por estar con su ciudad y mandar un mensaje que todos necesitamos, valoramos y compartimos: las fiestas también son un espacio para el respeto y la convivencia entre hombres y mujeres». Señaló que hoy se abre «un paréntesis en la vida de la ciudad para disfrutar de unas fiestas que son muy de calle» e invitó a vivirlas «en convivencia, respeto, cordialidad y disfrute, por supuesto, que de eso se trata».