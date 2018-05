Salinas jugará de amarillo hasta el año 2020 Viernes, 11 mayo 2018, 00:19

El club ha confirmado esta semana la renovación hasta el año 2020 de Rodrigo Salinas y el chileno habló ayer ante los medios sobre su continuidad en Irun. «Cuando llegué no quise firmar por varios años porque quería saber cómo era el club. Ha sido un año genial, me gusta el club, el vestuario es el mejor en el que he estado, me gusta la ciudad, la gente... y estos son los mayores motivos para seguir dos años más».

Salinas añadió que «todos los deportistas aspiramos a disputar competición europea y hacerlo con el Bidasoa sería maravilloso. Yo intentaré ayudar dando mi mejor nivel. Esta temporada me ha costado por las lesiones, pero soy exigente y se va a poder ver a un Rodrigo mejor».

Jacobo Cuétara también fue preguntado por la continuidad del lateral zurdo y no escondió que «es un jugador importante para nosotros y que siga es una buena noticia. Estamos consiguiendo renovar o fichar a jugadores de nivel y con proyección y eso es importante para consolidar el proyecto».