La regeneración del espacio ferroviario tiene nombre propio Identidad consensuada para el espacio ferroviario. El alcalde, José Antonio Santano sostiene el logo junto a los protavoces de PP, Muriel Larrea; PSE, Miguel Ángel Páez, y EAJ-PNV, Xabier Iridoy. / F. PORTU 'Vía Irun-Hiria gara' será desde ahora la marca bajo la que se identifique todo lo que tenga que ver con la ordenación de los espacios en desuso en el entorno de la estación IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 14 septiembre 2017, 08:46

Dos vías de ferrocarril en color rojo que dibujan una 'V' seguidas por las palabras 'Vía Irun-Hiria gara'. Es la imagen corporativa bajo la que el Ayuntamiento quiere agrupar todo lo que tiene que ver con el proyecto de regeneración del espacio ferroviario. El alcalde, José Antonio Santano, la presentó ayer en compañía de los portavoces de los grupos municipales Socialistas de Irun (Miguel Ángel Páez), EAJ-PNV (Xabier Iridoy) y PP (Muriel Larrea). No acudieron SPI ni Bildu, aunque Santano afirmó no tener «constancia de que nadie haya puesto objeciones. Es un nombre del Ayuntamiento, no del equipo de Gobierno, no del alcalde. Éste es un proyecto de largo recorrido y este nombre tiene que acompañarlo durante muchos años».

Una imagen versátil

Tanto la denominación como el logo son fruto del trabajo de la empresa No problem!, «ubicada en Donostia, pero con corazón irunés», por el origen de uno de sus miembros, algo que el alcalde consideraba «importante, porque conoce bien la ciudad». Señaló que el diseño «no es fruto de una ocurrencia, sino de un intenso trabajo de estudio y análisis» y destacó «las posibilidades que ofrece a futuro y que iremos explorando». Se refería, por ejemplo, a variaciones como las mostradas ayer para que, en determinados contextos, el 'Hiria gara' (somos ciudad) se transfrome en 'Berrikuntza gara' (somos innovación), 'Enpresa gara', etcétera. «También puede dar lugar a imágenes, símbolos, gestualidad... iremos viendo». Subyace en todo ello el objetivo de acercar el proyecto a los ciudadanos y despertar «una ilusión colectiva» en torno a él.

Santano apuntó que «a partir de ahora ya no hablaremos de regeneración del espacio ferroviario, sino de 'Vía Irun'», tratando de lograr un efecto parecido al que logró Bilbao al agrupar todas las acciones de regeneración urbana en torno al río en la denominación Bilbao Ría 2000. También añadió que espera que en las próximas dos semanas se produzcan nuevos pasos en este proyecto al que desde ahora se referirán desde el Ayuntamiento como 'Vía Irun'.