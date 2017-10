El PP reclama que el Plan de Acción del Mapa de Ruido no obvie el problema en Virgen Milagrosa Larrea pide que se atienda a los vecinos de Virgen Milagrosa. / DE LA HERA Advierte que aunque en la elaboración del estudio las medidas no arrojaron datos sobre el umbral, la Policía Local detecta ahora picos de 95 decibelios I. MORONDO IRUN. Martes, 3 octubre 2017, 00:23

El Grupo Municipal Popular reclamó ayer al Gobierno municipal que el Plan de Acción del Mapa de Ruido que elaboró el Consistorio no obvie problemas de ruido por el hecho de que no se recogieran en el documento. La portavoz, Muriel Larrea, detalló la cuestión. «Agradecemos el esfuerzo para realizar el Mapa de Ruido. Lo hemos analizado y vemos que el Plan de Acción va a requerir mucho tiempo para poder realizarse. Hay que determinar qué acciones, en qué zonas, quiénes son los responsables...». Larrea señaló también la dificultad de «medir todos los factores que hacen que la ciudadanía sufra por ruido».

Un problema detectado por el PP irundarra es que en algunas zonas, las actuaciones se prevén sólo si hay «determinado número de denuncias sobre una fuente de ruido que esté recogida en este documento». Es decir, que si no aparece como un problema en el Mapa de Ruido, no se plantea ninguna actuación. «En la calle Virgen Milagrosa, no se apreció una fuente de ruido ambiental» por el colegio cercano cuando se realizó el estudio. «Ahora, sin embargo, la Policía Local ha hecho mediciones que están por encima de los 40 decibelios», el umbral a partir del cual se considera necesario actuar. En uno de los atestados se da cuenta incluso de 95 decibelios de máximo en una estancia del primer piso. En otras habitaciones, o en viviendas del segundo piso, las cifras son menores pero siguen estando muy por encima de 40. Esto en un momento en el que «había siete niños en el patio. Al parecer el problema es que la cubierta proyecta el sonido aumentado hacia las viviendas», comentó Larrea.

«Esto no es contra el colegio, ni mucho menos. Defendimos que se instalara allí y seguimos apostando por él. Pero creemos que el Ayuntamiento debe dar una solución a unos vecinos a los que se les ha generado un problema que no tenían y, además, por el motivo que fuera, no quedó recogido en las mediciones del Mapa de Ruido», señaló la edil.