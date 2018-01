El Real Unión solo ha pedido una victoria en su carta a los Reyes Los unionistas quieren empezar el 2018 con alegría. / F. DE LA HERA El cuadro txuribeltz acabó la primera vuelta en el puesto de promoción de descenso y está necesitado de puntosLos unionistas reciben esta tarde a la Peña Sport en Gal (17 horas) BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 7 enero 2018, 00:22

Los Reyes Magos llegaron ayer a las casas de todo el mundo. También a la del Real Unión, el Stadium Gal. Los unionistas, que no se han portado especialmente bien en el año 2017, solo habían pedido una cosa. Una victoria. Ganar el siguiente partido y sumar los tres puntos que se ponen en juego. Aunque la gran mayoría de niños y niñas, y también los adultos, han abierto ya sus regalos, los jugadores del conjunto irundarra todavía no lo han hecho. Y es que aun no se han pasado por casa. Lo harán hoy a partir de las cinco de la tarde. Será a partir de entonces cuando sepan si los Reyes les han dejado, junto a sus botas de fútbol, esa tan necesaria victoria.

Pero en esto del deporte no solo vale con pedir, también hay que dar. Y el Real Unión, en el choque que le medirá a la Peña Sport de Tafalla, tendrá que dar mucho más de lo que ha venido dando en los últimos meses para que se cumpla su deseo. Para que ese único regalo escrito en la carta a sus Majestades de Oriente, sea concedido.

Desde que Ribera fue confirmado como nuevo entrenador unionista, los de Irun han disputado tres partidos. El primero contra el Mirandés, en el que el de Azkoitia no había dirigido ningún entrenamiento, y luego ante el Sporting B y el Racing de Santander. Los ocho goles encajados en esos tres encuentros, como ya dijo el entrenador en su presentación, son un gran reflejo del principal debe del equipo de Irun. Cerrar la portería debe ser el primer cometido para este nuevo año. La primera labor para que el solicitado regalo esté bajo el árbol.

De ahí en adelante, todo sería más fácil. El Real Unión cuenta con jugadores con la calidad y el gol suficiente como para, una vez consolidados atrás, puedan darle victorias al equipo.

Presión clasificatoria

La teoría es fácil de entender, pero hay un elemento que, cada día que pasa, ejerce mayor presión al Real Unión. Una presión que puede derivar en serios problemas. Y es que la situación clasificatoria del Real Unión no es ninguna broma.

Los txuribeltz acumulan siete jornadas sin ganar y eso les ha hecho caer al puesto de promoción de descenso. Con veinte puntos son quintos por la cola. El descenso directo, que lo marca Osasuna Promesas, está a seis puntos, y la Peña Sport, el rival de hoy, tiene siete puntos menos que los de Irun.

La única buena noticia que da la tabla es que el Real Unión está empatado con los dos equipos que le preceden, el Vitoria y el Arenas de Getxo.

Colocarse en una situación mucho más tranquila está al alcance de la mano, pero que las cosas se compliquen más, también. Todo de pende, como casi siempre, de ganar o de perder.

Valen los carnés del 2017

El club empezará a repartir los nuevos carnés, los del año 2018, mañana en las oficinas del club, que están en el Stadium Gal. El horario para poder recogerlo es de lunes a viernes de 10 horas a 13.30 y de 17 a 19.30. Los abonados que tienen el recibo domiciliado, deben acudir a por su carné con el recibo del banco. Por esto, para el partido de esta tarde, los abonados seguirán pudiendo usar el carné del 2017.