«En la Real te cuidan mucho, pero este año en Irun me va a venir muy bien» Martins y El Haddadi celebran uno de los goles del domingo. / R. UNIÓN Ander El Haddadi, uno de las incorporaciones de esta temporada, se estrenó el domingo como goleador con el Unión B.O. IRUN. Martes, 26 septiembre 2017, 00:16

La de Ander El Haddadi es una de las cinco caras nuevas de esta temporada. Formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, juega como cedido por el club donostiarra en Irun. El extremo unionista ha participado en todos los partidos, ha sido titular en cuatro de ellos y el domingo contra el Amorebieta marcó su primer gol de la temporada.

Siempre se dice que no es fácil salir de Zubieta y El Haddadi explica que «en la Real te cuidan muy bien, tienes todo a tu disposición, las instalaciones son muy buenas... pero en Irun estoy muy bien. Me he encontrado con un gran vestuario, con jugadores veteranos que me están ayudando mucho y creo que este año me va a venir muy bien».

De momento le están saliendo las cosas y ante el Amorebieta, además de marcar, asistió en el gol de Martins. «En el gol de Martins centró Gayoso y el balón venía muy tocado. Pensé en rematar, pero si lo hacía se me iba a ir alto, así que lo metí otra vez hacia el área y ahí apareció Martins. Y en mi gol, cuando vi a Martins, que algo ya le conozco, sabía que iba a meter una diagonal, así que en cuanto salió el balón fui a por él. Venía muy alto, pero me salió bien el interior fuerte que metí y marqué».

Buena victoria

Preguntado por el triunfo ante el Amorebieta, cuenta que «en casa tenemos que ser duros y a pesar de empezar perdiendo conseguimos remontar. El gol de ellos nos hizo daño. Habíamos tenido alguna ocasión y ellos en su primera llegada nos marcaron. Eso nos hizo dudar un poco, pero jugando en casa hay que tirar siempre hacia adelante y nos acabaron saliendo bien las cosas. La victoria nos ha dado moral».

Y hablando de lo que puede dar el Real Unión, asegura que «confío mucho en este equipo y creo que podemos hacer cosas importantes esta temporada. Estamos tranquilos y sacando puntos y a Burgos vamos con la misma intención».