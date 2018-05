Un quinteto de viento pone el broche de oro a los 'Domingos de cámara' Eneko Iriarte regresará a Irun desde Finlandia para este concierto. Eneko Iriarte, Javier Arruabarrena, Nagore Larrión, Ane Ruiz y Lorea Gurruchaga ofrecen el concierto que tendrá lugar mañana en el Amaia JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 12 mayo 2018, 00:25

El ciclo de conciertos 'Domingos de Cámara' culmina mañana con una actuación protagonizada por un quinteto de viento, a partir de las 19.00 en el Centro Cultural Amaia. El programa será interpretado por los jóvenes irundarras Javier Arruabarrena (trompa), Lorea Gurruchaga (fagot), Ane Ruiz (oboe), Nagore Larrión (flauta) y Eneko Iriarte (clarinete).

Este último llega a Irun desde Finlandia, donde es el clarinete principal de la Vaasa City Orquestra: «es mi primera experiencia como personal fijo en una orquesta sinfónica. Hasta ahora, he colaborado con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, o la Orquesta Ciudad de Granada, y he tenido la oportunidad de trabajar durante todo el año pasado con la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, lo cuál me ha enseñado muchísimo», explica Eneko Iriarte.

En esta nueva etapa como clarinete principal «tengo la suerte de tener unos companeros increíbles con los que todo es fácil: nos apoyamos mucho mutuamente y damos lo mejor de nosotros mismos en cada ensayo. ¡Estoy encantado de decir que estoy viviendo el sueño profesional que siempre quise!», asegura. El joven se refiere también a «las condiciones laborales nórdicas. Gracias a ellas puedo realizar otros proyectos como el de los 'Domingos de Cámara', en Irun. ¡Qué hay mejor que poder hacer disfrutar a los tuyos con lo que más le apasiona!».

«Un honor para nosotros»

Al igual que sus compañeros, Eneko Iriarte recibió con ilusión la propuesta de participar en los 'Domingos de Cámara' impulsados por Ricardo Requejo: «desde que decidí dedicar mi vida a la música cuando estudiaba en el Conservatorio Municipal de Irun, siempre eché de menos poder escuchar conciertos de música clásica de calidad en directo y tener que ir a Donostia o tener que esperar a la Quincena... Era algo que comentábamos entre compañeros: ¿cómo es posible que con la de buenos artistas que están saliendo de aquí, no tengamos ni un sólo concierto de músicos pofesionales?». Por eso, la propuesta de Ricardo Requejo supuso para él «una alegría muy grande. Cuando les transmití esta idea a mis companeros de este concierto, su entusiasmo no fue menor que el mío. Es todo un honor para nosotros».

Lo ratifica su compañero del quinteto Javier Arruabarrena: «los 'Domingos de Cámara' son un proyecto muy interesante, y que no se había hecho nunca antes en Irun. Tenemos muchas ganas y estamos esforzándonos a tope para que el concierto salga lo mejor posible». Eneko Iriarte confirma que «hemos realizado, con mucha ilusión, un trabajo duro e intenso para poder hacer disfrutar al máximo al público que se acerque al concierto».

Un programa variado

Los cinco jóvenes «sólo hemos actuado juntos en banda, aunque por separado hemos coincidido en orquestas y grupos de cámara diversos. Pero es la primera vez que formamos un quinteto de viento, que es la agrupación clásica por excelencia de los instrumentos de viento-madera», señala Eneko Iriarte. Se las han arreglado para cuadrar sus agendas y reunirse para celebrar unos ensayos en los que «lo que más hemos tenido que trabajar han sido las articulaciones y tener los tiempos claros», concreta Javier Arruabarrena.

En cuanto al programa que interpretarán mañana en el Amaia, el joven señala que «hay un poco de todo: habrá un par de obras clásicas, algún compositor actual... e incluso, tenemos una pequeña sorpresa para el público con un compositor vasco», explica Arruabarrena.

Los cinco esperan que el público disfrute de este concierto y hacen un llamamiento especialmente a los más jóvenes para que acudan a la cita: «no es algo sólo para la gente adulta, queremos que lo disfrute todo el mundo», asegura Javier Arruabarrena. Eneko Iriarte considera «muy importante para la ciudad de Irun» que este ciclo musical «perdure en el tiempo,para que todos podamos disfrutar de conciertos de música en directo sin tener que desplazarnos».

Las entradas para asistir a este último concierto de la primera edición de los 'Domingos de Cámara' tienen un precio de 4,30 euros y están a la venta en la página web de Kutxabank, en la Oficina de Turismo de Luis Mariano y, si quedan localidades disponibles, media hora antes del concierto en taquilla.