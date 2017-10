«Queremos seguir en los puestos de arriba» Santana ordena a su equipo en Gal. / F. DE LA HERA El Real Unión recibe mañana a partir de las cinco de la tarde al Caudal Deportivo Asier Santana apuesta por mantener el ritmo en Gal BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 7 octubre 2017, 00:18

El bonito paréntesis abierto por la disputa de la primera edición del 'Trofeo Steve Bloomer' se debe cerrar para volver a poner el foco de atención en el campeonato liguero. El Real Unión empató el fin de semana pasado en el Plantío contra el Burgos y mañana quiere seguir con su pleno de victorias en casa, lo que le permitiría mantenerse en la zona alta de la clasificación. Los irundarras, a partir de las cinco de la tarde, recibirán en el Stadium Gal al Caudal de Mieres.

Asier Santana, el técnico de los unionistas, compareció ayer en sala de prensa y comentó que «el equipo está bien y queremos seguir en la misma línea. Lo que hacemos es trabajar para que sigan llegando los resultados, lo que nos hace estar contentos y nos da ánimos para buscar todas las mejoras».

Preguntado por el punto sumado ante un rival puntero como el Burgos, apuntó que «a lo largo de la temporada nos vamos a encontrar muchos rivales duros. El próximo, el Caudal, también lo es. No podemos pensar que unos partidos van a ser más complicados que otros o que jugamos contra unos equipos más fuertes que otros. Si hacemos eso nos estaremos equivocando».

Lo que sí tiene que hacer el Real Unión para ganarle al Caudal es «ponerle un ritmo alto al partido. Eso es lo que nos conviene para poder moverles en el campo y así generar más ocasiones de gol. Ellos son un bloque que juega muy ordenado y al que es difícil hacerle ocasiones y meterle mano».

Sólidos en Gal

Algo vital para seguir en la parte alta de la tabla es mantener la solidez en el Stadium Gal, donde los de Irun han disputado tres partidos y han ganado los tres. Asier Santana no escondió que «estamos cómodos en casa y tenemos que seguir igual. Gal tiene que ser un campo en el que los rivales lo tengan muy difícil para sumar, en el que no se encuentren a gusto. Una fortaleza que no se pueda invadir».

Además, añadió que «como digo cada semana, nosotros queremos ganar siempre, pero eso es algo que todos los equipos quieren. Estar arriba es una aliciente y queremos seguir ahí».