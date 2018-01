«Aún me queda algo de paciencia. Confío en que se reconsideren algunas afirmaciones» Santano solicitó a Iridoy que rectifique las «descalificaciones personales» para «construir otra vez una relación de confianza» I.M. IRUN. Sábado, 20 enero 2018, 00:20

El conflicto en torno a Korrokoitz y otras discrepancias previas están enrareciendo el ambiente en la coalición de Gobierno. «Esto no da buena imagen», admitió el alcalde, aunque matizó que «es más el ruido que las nueces». Sin embargo, sí enfatizó «la obligación de reencauzar la situación en cuanto a las declaraciones públicas, evitando las descalificaciones personales». Iridoy se preguntó el lunes por qué una buena noticia para la ciudad (el acuerdo en Korrokoitz) no lo era para el alcalde y aunque Santano no citó esto explícitamente sí recordó que hasta ayer no se había pronunciado sobre el tema y lanzó un mensaje claro. «Para que se pueda construir otra vez una relación de confianza entre las dos partes (del Gobierno), tiene que hacerse sobre la reconsideración de algunas afirmaciones. Creo que ocurrirá de forma natural; tengo mucha paciencia y todavía me queda algo de ella».

También se refirió a las acusaciones que las concejalas del PP en Irun lanzaron contra Iridoy. «El respeto entre las personas es básico. Muriel Larrea me transmitió que se sentía maltratada por el delegado de Urbanismo antes de decirlo en público. Me parece preocupante», señaló. «He estado día y medio en Madrid y pensaba encontrar esto zanjado a mi vuelta. No sé por qué no lo está. Si no pretendías ofender a alguien que se ha sentido ofendido, llamas, lo aclaras y, si es necesario, te disculpas. Yo lo habría hecho así».