«Más que por los puntos, el equipo necesitaba ganar para volver a creer» Mikel Azkoiti ha vuelto al Real Unión. / F. DE LA HERA La vuelta a Gal del defensa y de Eneko Eizmendi coincidió con la victoria frente al Bilbao Athletic (1-0) Mikel Azkoiti firmó el viernes y el sábado jugó los noventa minutos BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 23 enero 2018, 00:31

El Real Unión ha realizado dos incorporaciones en el mercado invernal. Hace una semana se confirmó el fichaje de Eneko Eizmendi, que debutó contra el Izarra, y el viernes firmó Mikel Azkoiti, que jugó los noventa minutos del partido ante el Bilbao Athletic. El defensa, que ya había militado durante cuatro temporadas en el equipo de Irun, ha vuelto tras marcharse a Italia durante toda la primera vuelta por motivos personales.

Su participación, como la de Eizmendi, ayudó el sábado a que el Real Unión consiguiera imponerse al filial vizcaíno. Aportó intensidad y agresividad en el trabajo defensivo. Poco más puede pedir el jugador azkoitiarra, que ha vuelto al Real Unión, el equipo en el que quería estar, con titularidad y triunfo.

Mikel Azkoiti cuenta que «la verdad es que estoy muy contento. Mi intención cuando me marché a Italia era volver a fichar por el Real Unión en el mes de enero, aunque sabía que iba a ser difícil porque en el mercado invernal está todo muy condicionado. Pero se ha dado la oportunidad de firmar, lo he hecho, he entrenado lo mejor posible desde que estoy aquí y a la primera que he podido, he jugado y hemos ganado. Ha salido todo bien».

Preguntado por la buena condición física mostrada ante el Bilbao Athletic, explica que «me he encontrado mejor de lo que esperaba. En Italia estuve jugando, pero lo hacía en una categoría inferior y por mantener el ritmo. Aun así, se ha visto que esos meses entrenando y jugando también me han servido para no perder ritmo y poder estar desde el principio a disposición del entrenador».

Y todo de cara a un partido en el que los unionistas necesitaban la victoria como el comer. «Más allá de mirar a la clasificación o a los puntos que hemos sumado, lo que necesitaba este equipo era una victoria importante para volver a creer en sí mismo. Tenemos calidad suficiente como para estar mejor de lo que estamos y estoy convencido de que estos puntos nos ayudarán a ir hacia arriba».

Azkoiti también señala que «la victoria llegó en un partido en el que desde el inicio quisimos tener el balón, pero en el que también fuimos inteligentes. Nos fuimos adaptando a lo que iba exigiendo el partido en cada momento. Sí es verdad que en la segunda parte dimos un paso atrás porque la situación es la que es y no queríamos arriesgar, pero nos sirvió para sacar una victoria que era muy necesaria».

Pequeño alivio

Los tres puntos sumados contra el Bilbao Athletic permiten al Real Unión dejar atrás el puesto de promoción de descenso. Azkoiti, que la primera vuelta la vivió en la lejanía apunta que «yo la pretemporada la hice en Irun y el equipo despertaba ilusión, aunque es verdad que las cosas no han salido bien. En una categoría tan igualada, a poco que se tuercen las cosas, cuesta mucho darle la vuelta. Este equipo es para estar mejor, pero cuando te ves abajo el ánimo cae y cuesta levantarse. Como he dicho antes, lo que más necesitaba el vestuario era una victoria para respirar más aliviado».

Además, y viendo el tipo de partido que fue capaz de jugar el Real Unión contra el Athletic B, avanza que «el entrenador ya nos lo ha dicho; somos capaces de ganar a cualquiera. El sábado demostramos que así es y estamos convencidos de que vamos a seguir consiguiendo victorias. Tenemos que seguir trabajando bien cada partido y seguro que salimos hacia adelante».