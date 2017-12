No se puede fallar ante el Teucro La defensa tiene que ser una de las claves para conseguir la victoria ante el Teucro en Artaleku. / F. DE LA HERA Los irundarras se quieren despedir de su afición por este año con una victoria que les permita respirar con tranquilidad El Bidasoa-Irun recibe hoy a los gallegos en Artaleku a partir de las siete BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:24

Ha llegado el día del último partido del año en Artaleku para el Bidasoa-Irun. Corresponde a la penúltima jornada de la primera vuelta y se disputará esta tarde a partir de las siete contra el Teucro. Es un partido mucho más importante de lo que pueda parecer. En juego está conseguir una victoria, dar otro pequeño paso en la clasificación. En juego está seguir con buenas sensaciones tras los dos últimos encuentros. No se puede fallar.

Y no puede fallar nadie. Ni el equipo ni la afición. Esta nunca lo hace y lo demostró el miércoles en La Catedral de Pamplona. Cerca de 150 bidasotarras se desplazaron para animar a los suyos y luchar por un triunfo ante el segundo clasificado de la Liga Asobal. No se ganó, pero se demostró mucho. Este equipo y esta afición no pueden aparecer en la parte baja de la tabla.

Pero para ello no vale con dar una buena imagen. No vale con darlo todo durante los sesenta minutos. No vale con desgañitarse desde la grada. Como se le ponía a los soldados en las cartillas militares, todo esto se le debe suponer al equipo y a la afición. Hace falta algo más. Hace falta ganarle al rival de hoy, el Teucro.

Y es que el Bidasoa-Irun viene de hacer dos grandes partidos contra los dos mejores (Barça al margen) equipos del campeonato. Viene de ganarle al Guadalajara y perder solo por uno contra Anaitasuna. Viene de demostrar que debería estar mejor clasificado. Pero también viene de ganar uno solo de los seis últimos encuentros. De sumar solo dos de los doce últimos puntos que se han puesto en juego. Y esto obliga a los irundarras a ganar esta tarde.

Mirando para atrás

La racha de resultados que lleva el conjunto amarillo le ha colocado en la decimotercera posición de la tabla con ocho puntos. Los irundarras tienen uno de ventaja sobre el Puerto Sagunto, que será el rival del miércoles en el cierre de la primera vuelta, y dos sobre el Cangas, que marca los puestos de descenso. El colista Zamora tiene cinco.

La situación clasificatoria no es cómoda y los dos puntos que se pondrán hoy en juego en Artaleku no se pueden escapar. Si el Bidasoa está como en las dos últimas jornadas, no debería tener problemas para ganar, pero la irregularidad está hiriendo a los de Irun, así que habrá que esperar para ver qué equipo nos encontramos esta tarde.

Lo que es seguro es que en frente estará un Teucro que tiene once puntos y que llegará a Irun con Yoan Balázquez, el jugador revelación de esta temporada. El cubano, con 94 goles, es el segundo máximo realizador de la Asobal.

Recogida de alimentos

En el partido de esta tarde, el club, en colaboración con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, recogerá alimentos en Artaleku. La colecta incluye la recogida de alimentos tanto perecederos como los que no lo son.