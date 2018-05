«Cuando pruebas la fiesta desde dentro, no quieres volver a las aceras» I.M. IRUN. Sábado, 19 mayo 2018, 00:09

Ane Unanue, capitana de la Escolta de Caballería, contó en la presentación del programa la que ha sido su experiencia en torno al Alarde. «Hace cinco años, era de las que se levantan a las 3 de la madrugada para coger sitio en las aceras, con mantas y chocolate. Cada vez que pasaba el Alarde igualitario, me levantaba, aplaudía y a esperar», explicó.

«En 2015 desfilé por primera vez. En el 16, salí como cantinera; el año pasado, en la Escolta; este año, soy capitana de Caballería». Al principio «éramos dos de la cuadrilla las que desfilábamos. Ahora, siete. Cada una tomó la decisión en su momento, cada una superó los miedos y las inseguridades a su forma, pero todas coincidimos en lamentar cuántos años hemos perdido entre chocolate caliente y mantas en la acera». Dejó claro que no pretende decir «que en las aceras no se disfrute. Yo he gozado muchísimo. Pero la fiesta la sientes cuando la vives desde dentro, no sólo cuando un par de veces pasan delante tuyo las compañías. Así lo sienten los hombres cada año y gracias al camino que abrieron hace 20 años, también es así para mí, ya sea como capitana de Caballería, txiribito en Lapice, escopetera en Lapice o hachera. Una vez has vivido de verdad la fiesta no quieres volver a las aceras. Quien no ha probado esto, no sabe lo que es».

Unanue explicó que «mucha gente te admite que saldría, pero que la familia, los amigos... Yo he sido afortunada, en casa y con mis amigos y amigas, aunque no veo motivo para mantener como amigo a quien te da la espalda por participar en un alarde igualitario». Por eso, quiso mandar un mensaje «a todos los que aún no se han atrevido a desfilar. Merece la pena y no se imaginan hasta qué punto. Desfilar con tus amigos y amigas, compartiendo gestos y miradas complices es maravilloso. Además, estamos defendiendo la igualdad. Espero que de aquí a 20 años mis hijos conozcan un solo alarde y que sea igualitario. Yo les contaré, orgullosa, que siempre he estado a favor de la igualdad y he luchado por una sociedad y un futuro más justos en todas las plazas, incluidas las fiestas».