El PNV propone poner en marcha la segunda fase de la Ronda Sur Iridoy solicita trabajar desde ya en la continuidad de la Ronda Sur. Xabier Iridoy, portavoz del grupo, anunció que en la próxima modificación del presupuesto incluirán una enmienda para que se redacte el proyecto IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 6 junio 2018, 00:32

La obra para construir la primera fase de la Ronda Sur ni siquiera ha empezado aún, pero toda vez que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha confirmado que la hará el Ayuntamiento de Irun e, igualmente, que aportará los seis millones que comprometió en 2016, parece que esté encaminada. Partirá del nuevo enlace de la A-8 cerca de Oinaurre (éste sí, competencia foral) para, en paralelo a la autopista, llegar hasta Larreaundi. Si se cumplen los plazos del departamento de Infraestructuras Viarias de Diputación, los trabajos podrían arrancar este mismo y año y terminar, quizá, a finales del próximo.

En ese contexto, «emplazamos al Gobierno municipal a dar comienzo a la segunda fase», anunció ayer Xabier Iridoy, portavoz del grupo EAJ-PNV Irun. «Es necesario resolver los importantes problemas de movilidad que tiene la ciudad. Irun necesita hechos». Con la idea de empezar la fase 2 «lo antes posible», solicitó «una partida plurianual en los Presupuestos de 2019». Antes es necesario un proyecto (definir de dónde a dónde irá el vial, por qué recorrido, cómo se hará la obra) y, por ello, el PNV presentará «una enmienda en la próxima modificación de créditos que permita contratar la redacción de ese proyecto». No concretó la cuantía que solicitarán, «pero será elevada, porque no es un proyecto fácil». No será la única corrección que proponga el PNV, que aún está analizando el borrador que ayer le entregó el delegado de Hacienda.

Iridoy fue claro con el Gobierno y le exigió «que se aplique en solucionar los problemas», al tiempo que pidió al alcalde, José Antonio Santano, «que deje de lado el victimismo y los enfrentamientos estériles con otras instituciones que sólo perjudican los intereses de Irun». Aunque el jeltzale no quiso darlo por hecho, parece que el apoyo económico de la Diputación podría ser también indispensable en esa segunda fase de la Ronda Sur.