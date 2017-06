La previsión de lluvia no puede con las ganas de Alarde

Entre la lluvia y los claros se ha desarrollado este jueves la revista del Alarde tradicional. No ha sido tan malo como decía la previsión, ni tan bueno como participantes y público hubieran querido. «En algunas revistas ha llovido. En Meaka por ejemplo, llovía muchísimo. Y aún y todo había un montón de gente viendo, mojándose, les daba igual. ¡Bendita locura!», valoraba entusiasmado el general, Paco Carrillo.

Él hizo buenas entradas a los distintos lugares donde le aguardaban las compañías, rápidas pese a que por momentos el suelo estaba húmedo, incluso mojado. «Es que esta locura, de vivirlo con el corazón y no con la cabeza, es colectiva. Nosotros también participamos de ella». El uso del plural es adecuado porque también realizaron bonitas galopadas el comandante, Asier Etxepare, y el Estado Mayor: Montxo Amantegi (ayudante de Estado Mayor), Iñaki Goikoetxea (ayudante de Infantería), Iñaki Cámara (ayudante de Caballería) y Juan Ignacio Serrano (ayudante de Infantería). La Escolta de Caballería, incluida la cantinera, Marina García, los acompañó en el recorrido por toda la ciudad. «Es por ella por quien lamento más lo de la lluvia. Pero creo que no me equivoco al pensar que dentro de un par de años, cuando le pregunten si llovió el día de San Pedro cuando salió de cantinera, dudará, porque tendrá otros recuerdos más potentes», auguró el general.

Carrillo ha pasado revista a cada compañía y colocado los preceptivos banderines, anécdota incluida en Ventas con los ‘goras’, un simpático desliz que quedará para su anecdotario. En esta parte del protocolo, Carrillo ha utilizado la misma fórmula que el pasado año. Poniendo como ejemplo la primera: «niretzat ohore handi bat da Uranzuko banderina jartzea».

Mirando al cielo

La de este jueves ha sido una jornada muy especial para miles de irundarras pero aún más será la del viernes, día de San Marcial. La Arrancada tendrá lugar a las 7.40 de la mañana al pie de la calle San Marcial y tras visitar ayuntamiento y parroquia del Juncal, para recoger la bandera de la ciudad y el pendón, respectivamente, el rompan filas está previsto hacia las 10.00 en la calle Santa Elena para, desde allí, subir al monte, donde se realizará la ofrenda floral hacia las doce del mediodía.

Algunas previsiones meteorológicas para este día grande son terroríficas. Otras no tan malas. «Vamos con todo el ánimo», decía Carrillo, «confiando en que las previsiones se van a equivocar, estoy seguro. Si no se equivocan, nos tendremos que olvidar de galopes espectaculares e ir al trote, que es, digamos, como usar la tracción a las cuatro ruedas. Lo sacaremos adelante como siempre, con muchísima ilusión». También ha comentado que, por si la cosa se pone fea desde por la mañana, «hemos ofrecido a las cantineras una solución para evitar que por la tarde se tengan que poner la ropa mojada».