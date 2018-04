El Pleno aprueba investigar la gestión de Iridoy en el ámbito Korrokoitz y las acusaciones del alcalde contra él

Sí se Puede Irun y EH Bildu presentaron en febrero una moción para que el Ayuntamiento constituyera una Comisión de Investigación sobre lo que rodeó al cese del entonces delegado de Urbanismo, el portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy y las declaraciones del alcalde, José Antonio Santano, al explicar sus motivos. Expresó «falta de confianza», entre otras razones, por su «trabajo al margen de los informes técnicos y de la legalidad urbanística».

Los firmantes, con el apoyo del PNV y la abstención de PSE y PP, sacaron adelante la moción. La comisión aún requería un dictamen que fue a pleno el miércoles. De nuevo, los votos de SPI, PNV y Bildu fueron favorables y PSE y PP se abstuvieron, defendiendo el mismo argumentario que en febrero. Muriel Larrea (PP) aseguró que no sabe «cómo fueron las cosas y quiero saberlo y que lo sepan también los ciudadanos. El resto me parece un 'Sálvame' y yo quiero más seriedad». Para Páez, «es una pantomima; atrezzo en la estrategia política diseñada por Bildu, PNV y SPI para intentar ensuciar el buen nombre y el buen hacer del alcalde de Irun».

«Es necesaria»

VALORACIONESMiguel Ángel Páez PSE-EE ENTRE SPI, EH BILDU Y PNV Esta comisión es un pacto para desprestigiar al alcalde. Aún y todo, tenemos ganas de participar INFORMES TÉCNICOS Errores en VPO, realojos y cesiones al Ayuntamiento. ¿Sabemos de qué se está hablando? De mucho dinero David Soto Sí se Puede Irun ACTO EN EL JUZGADO En el último mes este mar de confusión ha emperorado. La comisión es aún más necesaria LA NATURALEZA DEL ACUERDO Sin saber qué tipo de acuerdo era no podemos saber si requería informes. No hagan trampas Xabier Iridoy EAJ-PNV DEBATE PLENARIO El PSE usa una retórica manipuladora. Pero en la Comisión valdrán pruebas, testigos y documentos ACUERDO Me he referido siempre a la ordenación, para la que no son preceptivos los informes técnicos Jokin Melida EH Bildu COMISIONES DE INVESTIGACIÓN Su eficacia no se mide sólo en si se halla o no una verdad irrefutable, sino por contribuir al debate público AL PORTAVOZ DEL PSE Hablar de que las conclusiones están pactadas es embarrar e intentar desviar el foco Muriel Larrea PP MÁS SERIEDAD Quiero saber cómo han sido las cosas y que la gente lo sepa, pero esto parece un 'Sálvame' OBJETO Habría que analizar la gestión de Iridoy en Korrokoitz y, después, las declaraciones de todos los actores