Me he pasado toda la temporada diciendo que el Real Unión necesitaba un lavado de cara. Un cambio. Un movimiento que regenerara la ilusión perdida entre los aficionados. Me he pasado la temporada diciendo que el Real Unión transmitía desidia, que lo único que conseguía semana tras semana era desenganchar a los aficionados.

Llevamos años teniendo que echar mano de lo que pasó en la temporada 2008/2009. De ese ascenso a Segunda. O agarrándonos a la consecución de una Copa Federación que la celebramos como si fuera la Champions.

El fútbol es caprichoso. Uno casi nunca sabe si va a acertar o no con las decisiones que toma. Al menos, el Real Unión ha tomado una decisión. Una decisión arriesgada. Pero una decisión que habla de sonrisas, bromas, ilusión, historia reciente, ambición, juventud, ganas...

Hablo por mí y tengo que decir la decisión me gusta. Me hace ilusión. Será porque me cae bien. Porque es un tipo simpático. Porque compartimos aquellas temporadas de gloria. Porque siempre nos atiende a las mil maravillas.

No tiene experiencia como entrenador, pero Juan Domínguez, el que desde ya es nuestro entrenador, conoce al dedillo el club, el vestuario y la categoría. Además, me gusta que se presentara a su puesta de largo como uno más. Sin tiranteces. Sin cambiar. Con playeras y tobilleros.