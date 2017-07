La Plataforma en Defensa del Valle de Olaberria pide descartar Beko Errota Beko Errota. Imagen del lugar exacto en el que la Plataforma en Defensa de Olaberria afirma que irían las pistas deportivas. / OPLA Solicita expresamente que «se mantenga la opción del traslado a Zubieta» para las pistas deportivas de Plaiaundi IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 25 julio 2017, 09:16

Todos los grupos municipales de la oposición han manifestado su postura en cuanto a Beko Errota como posible ubicación a la que mover las pistas de atletismo y el campo de rugby que actualmente hay en Plaiaundi, También lo ha hecho Ekologistak Martxan. Ayer habló la Plataforma en Defensa del Valle de Olaberria (OPLA) y el consenso social y político no parece estar más cerca. Más bien lo contrario. OPLA no solo pedía ayer al Gobierno municipal que descartara Beko Errota como ubicación posible, sino que le hacía una petición expresa para que, «tras acuerdo con el Ayuntamiento de Hondarribia, se mantenga la opción A de traslado a Zubieta-Urdanibia como lo más viable y menos dañina al interés general, con las compensaciones que procedan a los propietarios correspondientes».

Desde OPLA lamentaban que el Gobierno local no haya hablado aún con ellos ni con los vecinos del valle. «Llevamos 15 años defendiendo el valle como pulmón verde de la ciudad por su belleza paisajística y riqueza medioambiental y cultural, así como su vocación rural por deseo de sus habitantes». En ese sentido, consideran que la de Beko Errota «no es una propuesta acertada» cuando está en estudio y pendiente de terminar y presentar el 'Plan Especial de Protección del Valle de Olaberria', cuyo promotor es el Ayuntamiento y donde se tienen que determinar los usos adecuados para el valle. Es una contradicción que estando pendiente dicho proyecto y sin haberse descartado la opción A del traslado de las instalaciones deportivas a Zubieta-Urdanibia, el Gobierno municipal haya anunciado una opción B en Olaberria». Una opción B que consideran fruto de «las prisas por sacar las instalaciones antes de 2019 para que no lleguen las multas anunciadas. No debería caerse en el error de salir de un espacio protegido para entrar en uno en vías de protección. Además, las instalaciones en Olaberria, según los propios informes, ni siquiera podrían ampliarse».

Plan Especial en marcha

OPLA recordó que, en mayo de 2016, se emitió dentro del proceso de elaboración del Plan Especial «un primer informe-síntesis de las consultas previas y entrevistas cualificadas, realizadas a 30 entidades y personas: Gobierno municipal, grupos políticos, LUKT, Oiasso 2000, Foro Ciudadano, Aranzadi, Ekologistak Martxan, Bidasoa Activa, Industrialdea, Agenda 21, Diputación Foral, Parque Natural Aiako Harria, Behemendi, museo Oiasso, propietarios y Plataforma para la Defensa del Valle de Olaberria, por citar los más importantes». En ese informe se destacaban como valores principales del valle «la riqueza del paisaje, el valor medioambiental, el patrimonio cultural y rural» y se hablaba de dotar al entorno de «espacio para el ocio con paseos peatonales para conocer elementos de interés, rutas para bicicletas y potenciar el sector primario con nuevas iniciativas».

Aún a pesar de invitar al Gobierno municipal a mantener la apuesta por Zubieta, la OPLA también indicaba que «se debería continuar con el análisis de posibles nuevos emplazamientos no estudiados en su día y presentados por otros grupos políticos en los últimos meses, teniendo en cuenta las necesidades deportivas a corto y medio plazo».