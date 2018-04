Una pesadilla sin fin Los jugadores del conjunto irundarra no consiguen levantar cabeza. / F. DE LA HERA El equipo irundarra tiene el golaveraje ganado con el Vitoria, perdido con el Izarra y saldría vencedor de un triple empate El Real Unión perdió en Anduva contra el Mirandés, el Vitoria y el Izarra ganaron sus partidos y la permanencia sigue sin estar asegurada BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 1 mayo 2018, 00:32

Se puede decir que la temporada que está cuajando el Real Unión está siendo de suspenso. Que el equipo no está dando lo que se esperaba y que con campañas así es muy complicado que Irun se vuelva a enganchar al txuribeltz. Pero también se puede decir que la temporada de los unionistas está siendo muy emocionante. No apta para corazones sensibles. Y es que a dos jornadas para el final, no hay nada decidido.

Lamentablemente, lo que los guipuzcoanos no tienen garantizado es la permanencia en la Segunda División B. No van a bajar de manera directa a Tercera División, pero todavía no han conseguido evitar la promoción de descenso. Una promoción que, visto como está el equipo, sería mejor no disputar. Aunque claro, seguro que lo mismo piensan esos conjuntos de otros grupos que están en la misma situación. Sálvese quien pueda.

Real Unión J.37, contra el Sporting B (Gal), j.38 contra el Racing (El Sardinero). Vitoria J.37, contra el Lealtad (Les Caleyes), j.38 contra Osasuna B (Olaranbe). Izarra J.37, contra el Tudelano (Ciudad de Tudela), j.38 contra la UD Logroñés (Merkatondoa).

Los hombres entrenados por José Luis Ribera jugaron el sábado en Anduva ante el Mirandés y cayeron por la mínima, 1-0. No hicieron un mal partido y pudieron merecer algo más, pero la realidad es que no sumaron ningún punto, los equipos que están por detrás sí que lo hicieron y la parte baja de la tabla se ha vuelto a comprimir.

El Real Unión ocupa la decimocuarta posición en la clasificación con 42 puntos después de haber ganado solo uno de los ocho últimos encuentros. Por detrás están el Vitoria, con 39 puntos, y el Izarra, que tiene 38 y ocupa el puesto de promoción. Esa renta de cuatro puntos con los navarros a falta de dos jornadas podría parecer suficiente, pero teniendo en cuenta el calendario y las tendencias de estos equipos, queda mucha tela por cortar.

Las cuentas

Lo más sencillo -a la vez que complicado- es que los irundarras ganen uno de los dos partidos que le quedan por disputar para despertar de esta pesadilla. Con tres puntos más, ni el Izarra ni el Vitoria podrían adelantar a los de Irun. Si esto no sucede, habría que esperar tropiezos de los otros equipos o comparar enfrentamientos directos.

El Real Unión también se salvaría aunque no sumara ningún punto más si el Vitoria o el Izarra pierden uno de los dos partidos que restan. Otra de las posibilidades es que los unionistas acaben empatados con alguno de los dos equipos, lo que llevaría a mirar el golaveraje.

Si la igualdad se da con el Vitoria, tras el 1-0 del Stadium Gal y el 0-1 de Olaranbe, los irundarras saldrían victoriosos. Pero si el empate a puntos fuera con el Izarra, el 1-0 de Gal no superaría el 2-0 de Merkatondoa, por lo que los de Estella quedarían por delante. También podría darse un triple empate. En este caso, el Real Unión saldría beneficiado. Los de Irun le han ganado los dos partidos al Vitoria y uno al Izarra, por lo que tendrían nueve puntos. El Vitoria, con una victoria y un empate contra el Izarra, quedaría con cuatro, mientras que los navarros, con un triunfo frente al Real Unión y un empate ante los gasteiztarras, también sumarían cuatro.

Están son las matemáticas, pero las sumas no les van a salir tan fácil a unos como a otros. Y es que los rivales a los que tendrá que hacer frente la escuadra fronteriza son mucho más duros.

Sporting y Racing

El Vitoria es el que más fácil lo tiene para sumar, ya que se medirá a dos equipos ya descendidos como el Lealtad y Osasuna Promesas. El nivel de exigencia le sube al Izarra, que visitará al Tudelano y recibirá a la UD Logroñés, dos conjuntos que aspiran a la última plaza copera. Pero el que realmente lo tiene complicado es el Real Unión, que se medirá al Sporting B en Gal (domingo, 18.00) y al Racing de Santander en el Sardinero. Ambos contrincantes están luchando por una plaza de play-off de ascenso.

Lo ideal sería poder cerrar la temporada esta misma semana. El equipo necesita todo el apoyo de su afición para sumar tres puntos y olvidar una campaña de disgustos continuados.