491 personas acudieron en 2017 al departamento de autoempleo

Además de presentar el plan estratégico para los próximos años, Miguel Ángel Páez y María Serrano ofrecieron algunos de los datos socioeconómicos que recoge la memoria de Bidasoa activa 2017.

A lo largo del año pasado, las oficinas de El Espazio de Profesiones con Futuro recibieron más de 15.000 visitas y se prestaron 6.479 servicios de apoyo a personas en itinerarios de empleo y formación. Como agencia de colocación, Bidasoa activa gestionó durante 2017 un total de 516 ofertas laborales, con 1.177 puestos de trabajo. Además, se pusieron en marcha 12 acciones de formación presencial, con participación de 143 personas y 16 cursos de formación online tutorizada con participación de 209 personas.

María Serrano destacó, especialmente, la labor del departamento de Autoempleo y Emprendizaje «que atendió a 491 personas, lo que supone un incremento del 17% con respecto al año anterior y no es casualidad», señaló la consejera. «Estamos dando mucho valor al autoempleo, no como una forma de probar suerte, sino como una fórmula de trabajo muy adecuada. Estamos viendo que no hay que ir a grandes sitios para emprender, sino que podemos hacerlo aquí».

En 2017, se presentaron al departamento de Autoempleo y Emprendizaje 289 proyectos y se apoyó la creación de 96 empresas, que han generado 113 empleos. También se formaron 448 personas y entre las acciones formativas e informativas, participaron un total de 842 personas. Además, como complemento al espacio de 'coworking', se equipó Irun Factory con sistemas de producción 3D para ofrecer herramientas a las industrias creativas de reciente creación.

Por su parte, el departamento de Economía, Estudios e Innovación de la agencia, llevó a cabo distintas acciones, cofinanciadas con fondos europeos, dirigidas a promover la innovación en las empresas de la comarca. Destacaron dos de ellas: la realización de un diagnóstico de la situación de la industria 4.0 en 19 empresas industriales de Irun y Hondarribia, con la elaboración de un plan de acción específico para cada una de ellas y el programa de apoyo a seis proyectos de innovación.

Además, se realizaron acciones de internacionalización, con la asistencia a diferentes encuentros transfronterizos, en los que se facilitaron relaciones comerciales entre empresas de ambos lados de la muga. El año pasado se celebró, por otra parte, la IX edición de Krea Bidasoa, encuentro centrado en la cultura de emprendimiento innovador, que contó con la participación de unas 300 personas.

También se ha seguido trabajando en la mejora competitiva del comercio minorista y en la promoción de los productos locales y se ha realizado apoyo técnico en los planes de revitalización comercial.

El departamento de Turismo atendió de manera presencial a 97.197 personas en las tres oficinas de Irun y Hondarribia (33.840 a través de su web) y realizó 11 acciones de promoción turística en ferias. A lo largo del año, se participó en mesas de colaboración público privada de las redes turísticas Costa Vasca Euskadi, Destinos Euskadi, Red Ciudades y Villas Medievales, Eurovelo y Red Ciudades Romanas del Atlántico.

En el ámbito del deporte, el Consorcio Transfronterizo apoyó eventos como la Txingudi Korrika, la Vuelta al Bidasoa, el Descenso Internacional del Bidasoa con aletas, la selección de fútbol Bidasoa-Txingudi y la fiesta del Deporte escolar. Y en el ámbito de la cultura, se celebró la 17ª edición de Bidasoa folk, con tres días de conciertos en las tres ciudades de Txingudi.