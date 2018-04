«Lo que nos pasó en Zamora es una espina que nos queremos quitar» Rodrigo Salinas marcó cuatro goles en el partido contra el Barça en el Palau. / PHOTODEPORTE Jacobo Cuétara advierte que «es un rival que, por su manera de jugar, es del perfil que no se nos suele dar bien» El Bidasoa-Irun recibe mañana al cuadro zamorano en Artaleku (19.00) BORJA OLAZABAL IRUN. Viernes, 13 abril 2018, 00:14

Semana de dos partidos para el Bidasoa-Irun. El primero fue el del martes contra el Barça en el Palau Palau, donde los de Irun ofrecieron una gran imagen y acabaron perdiendo por solo tres goles, 29-26, y el segundo será el de mañana en Artaleku a partir de las siete de la tarde contra el Zamora. Un partido mucho más importante de lo que pudiera parecer, ya que los irundarras podrían dejar cerrada la permanencia si consiguen los dos puntos que se pondrán en juego. Además, a nadie se le ha olvidado la derrota en la primera vuelta en tierras zamoranas.

Jacobo Cuétara, que compareció ayer en la previa del encuentro, comentó que «lo que pasó en Zamora es una espina que tenemos clavada y que hay que intentar quitársela. Y creo que lo mejor sería conseguirlo haciendo un buen partido. Además, si los resultados acompañan podemos lograr la permanencia de manera matemática. Sería positivo hacerlo a falta de cuatro jornadas del final. El año pasado fue a falta de una jornada y supondría un paso más para el equipo».

Para ello, lo primero es superar al Zamora y el entrenador quiso dejar claro que «es un rival que, por su manera de jugar, es del perfil que no se nos suele dar bien. Vamos a tener que mantener la concentración y tener paciencia. Ellos se juegan todo y no sé si eso irá en su favor o en su contra, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y no entrar en nerviosismo. Cualquier rival te puede complicar la vida y tenemos que conseguir que no crean que tienen opciones, aunque en la Asobal es complicado romper los partidos».

Los irundarras también tendrán que hacer una buena labor de mentalización después del choque en el Palau. Y es que cualquiera podría caer en el error de pensar que tras haberle plantado cara al Barcelona, ganarle al Zamora es pan comido.

El entrenador del Bidasoa subrayó que «después de un gran partido suele llegar otro horrible, así que tenemos que ponernos las pilas. Desde el parón le estamos dedicando tiempo a este partido porque sabemos que no va a ser fácil. Somos un grupo de 15/17 personas y que no pase esto no depende solo de lo colectivo, también de lo individual, ya que las motivaciones suelen ser más personales que colectivas. Todos tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene este partido contra el Zamora».

Un susto al Barça

El choque de mañana llegará solo cuatro días después del gran papel del Bidasoa-Irun en el Palau contra el Barça. Los de amarillo llegaron al último minuto con opciones, perdiendo por un solo gol, 27-26, y acabaron cayendo por tres, 29-26. Esta diferencia es la mejor que ha logrado el cuadro culé en todos los triunfos que ha sumado esta campaña en su casa en la Asobal.

Jacobo Cuétara no escondió que «estoy muy orgulloso por la actuación del otro día. Hemos entrado en el pequeño grupo de equipos que han conseguido pelearle un partido al Barcelona y en el muy pequeño de los que lo hacen en su propia casa».

Además, añadió que «la confianza y las sensaciones de orgullo por haber estado ahí, suponen otro pequeño paso para el club. Lo del Palau se parece a lo que pasó en Logroño, donde conseguimos puntuar. Ya sabemos lo que es competir a buen nivel en grandes escenarios, que es algo que nos faltaba, y la próxima vez que vayamos a Barcelona, León, Logroño, Granollers... lo haremos con otro ánimo. Es positivo cruzar estas fronteras».