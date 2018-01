«Lo que me está pasando ahora es fruto de muchos años de trabajo» Bruna Cusí en la gala de los nominados a los Goya. / ALBERTO ORTEGA Participa en un coloquio con el público, esta tarde en el Amaia, tras la proyección de la película 'Verano 1993' del Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante Bruna Cusí Actriz, nominada al Premio Goya Revelación MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 20 enero 2018, 00:22

Es Marga en 'Verano 1993', un regalo de personaje que le ha hecho la directora de la película, Carla Simón. Es, a través de Marga, la mamá adoptiva de Frida, una niña de seis años que acaba de perder a su madre, víctima del VIH. Es, por su interpretación de Marga, uno de los descubrimientos actorales del año y una de las candidatas al Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación. Y es, sobre todo, una mujer feliz por haber formado parte de un proyecto cinematográfico laureado por su sorprendente, sutil y eficaz forma de contar una historia sobre el duelo. Esta tarde (19.00 horas), Bruna Cusí estará en el Amaia para charlar con el público irunés, tras la proyección de 'Verano 1993'.

-Los premios recibidos por la película son una bendición para todo el equipo de rodaje, pero exigen un trabajo extra de exposición pública. ¿Cómo lo lleva?

-Nosotros presentamos la película en febrero de 2017 en Berlín y desde entonces no hemos parado. Hemos vivido un año entero de acudir a festivales, a eventos, de hacer presentaciones... Para mí, todo esto ha sido una novedad, porque nunca lo había vivido antes, pero le he ido cogiendo el truco. La verdad es que disfruto mucho, sobre todo en los eventos donde he podido conocer a actrices que he admirado toda la vida y en los coloquios con el público. La gente habla sobre la película, pero también sobre sus experiencias personales, sobre el sida, sobre aquella generación tan castigada, sobre el proceso de duelo... Surgen conversaciones muy interesantes.

«Conocer al personaje real, hablar con ella y saber cómo vivió la situación fue un regalo»«Estoy muy contenta por la nominación y por ser parte de este proyecto tan interesante»

-La disposición tanto del espectador como de los actores hacia una película basada en una historia real es diferente. Pero este caso es muy especial, porque 'Verano 1993' recrea un episodio de la vida de la propia directora del film.

-Sí, ya en el casting, la atmósfera era distinta a otros proyectos en los que yo había participado hasta ahora. Para mí poder conocer al personaje real, poder hablar con ella, saber cómo vivió la situación fue un regalo. Eso te da más pistas. Una cosa es lo que te cuentan sobre el personaje y otra conocerlo en carne y hueso y ver que, aún ahora, con todos los años que han pasado, le brillan los ojos cuando habla de aquel verano de 1993. Todo eso es muy bonito para poder trabajar el personaje, aunque al final, como actriz, hay un momento en el que tienes que olvidarte de que es una historia que ocurrió y debes hacerla tuya, ponerle tu propio punto de vista.

-La protagonista de la película es Frida (Laia Artigas), pero el personaje de Marga tiene mucho peso.

-Es verdad y es lo bonito de este trabajo. Los adultos estamos en segundo plano en la película. Las niñas son deslumbrantes, son muy buenas, pero me gustó mucho el personaje de Marga, porque es un poco el antagonista de Frida. Frida no se entiende sin Marga. La niña se pasa toda la película buscando límites y pidiendo amor, porque límites y amor están muy relacionados y eso es lo que hace mi personaje. Marga se pasa la película intentando que la niña se adapte a la familia, al mundo rural, que encuentre referentes claros y aprendiendo a quererla.

-Una de las sorpresas de 'Verano 1993' es la naturalidad con la que actúan las niñas, Laia Artigas y Paula Robles, especialmente en las escenas de juegos. ¿Tenían un guión? ¿Improvisaban?

-Había un guión muy específico, pero las niñas no se lo aprendieron nunca. De hecho Carla, la directora, no quería que se lo aprendieran. Básicamente, lo que hizo Carla fue introducir las frases importantes para contar la historia, a través de trabajos de improvisación sobre situaciones que estaban escritas, como determinados juegos que les gustaban a las niñas.

-Antes de rodar, tuvieron un largo periodo de ensayos.

-Sí, estuvimos más de dos meses ensayando. Lo más importante del trabajo con las niñas se hizo en esos dos meses anteriores al rodaje. En esos ensayos, trabajamos mucho la relación, para que ellas se acostrumbraran a llamarnos papá y mamá, para que fuéramos como una familia. Tengo la sensación de que durante los ensayos hicimos una preparación tan fuerte, que teníamos todos muy claro lo que debíamos hacer y ya solo faltaba la parte técnica. Ahora que ha salido el DVD, hay un apartado de 'Ensayos' que es muy interesante, porque va desde el casting hasta el primer día del rodaje. Ahí se ve todo el trabajo previo de improvisaciones y de situaciones anteriores a la película. Es como una especie de precuela.

-En estos meses tan agitados tras el estreno de 'Verano 1993', ¿ha tenido tiempo de poner en marcha algún nuevo proyecto?

-He tenido que parar un poco, porque no me daba la vida entre nominaciones y festivales. Pero a partir de febrero, tengo proyectos de teatro en Barcelona y estoy pendiente del estreno de dos películas, una belga, de Sara Hirtt, que se titula 'La escapada', en la que tengo una pequeña colaboración y otra, que es la primera película que rodé y en la que tengo un personaje principal. Se titula 'Ardara' y está dirigida por Xabier Puch y Raimon Fransoy. Mi personaje se llama Bruna, es una actriz de Barcelona que está un poco harta de la profesión y se va a Irlanda con una amiga para olvidarse un poco de su día a día. Toda la historia, como se puede ver, juega entre la realidad y la ficción.

-En este momento tal dulce, no estará harta de su profesión.

-No, no, pero está bien recordar que hubo un tiempo en el que sí lo estuve, porque esta profesión es así de bonita y así de mala.

-Después de una década dedicada a la interpretación, llegan las recompensas. Este año es candidata al Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación, además de haber obtenido otras nominaciones.

-Llevo más de diez años dedicada a la profesión. He hecho mucho teatro y televisión. Hace cuatro años se me abrieron, por fin, las puertas del cine, que era algo que deseaba mucho. He tenido la gran suerte de participar en dos de las películas más interesantes de 2017: 'Incerta Glòria', de Agustí Villaronga y 'Estiu 1993'. Lo que ha sido una revelación para mí es que, después de tanto tiempo, pueda estar tranquila porque se reconozca mi trabajo y sobre todo por la satisfacción que me da haber hecho proyectos tan interesantes. Por otra parte, creo que es bueno que esto me haya llegado ahora, porque tengo la cabeza mejor amueblada que a los 20 años. Yo conozco bien esta profesión. Sé que es una carrera de fondo, de ser muy constante. Lo que me está sucediendo ahora no es fruto de un día, es fruto de muchos años de trabajo.

-¿Cómo afronta su nominación a los Premios Goya?

-Hasta ahora estaba muy tranquila, pero según se va a cercando la fecha, los nervios van aflorando. Estoy muy contenta de estar nominada. Que gente que trabaja en el mismo oficio, gente que no me conocía de nada hasta ahora me reconozca que he hecho un buen trabajo es algo precioso. Es algo que necesitaba que me ocurriera para seguir trabajando. Yo intento no darle importancia a si voy a ganar o no, porque en realidad eso tampoco te cambia la vida. Lo importante es seguir interpretando. Pero siempre llevamos un niño dentro que espera que le den el premio. Es algo curioso que no había vivido hasta ahora. Estoy disfrutando mucho. Son cosas bonitas que te da la vida. Estoy muy agradecida a Carla por haberme dado este regalo, no solo por el papel, sino por haber vivido este sueño compartido.

-¿Qué contará esta tarde al público irunés?

-Responderé a las preguntas que quieran hacerme sobre el rodaje. Voy encantada a Irun, porque tengo una parte guipuzcoana. Mi familia materna es de Bergara y mi segundo apellido es Etxaniz. Tengo familiares en San Sebastián, que aunque ya han visto la película, seguramente volverán a verla en el Amaia.