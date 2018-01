«El parque tecnológico de Zubieta no se va a desarrollar ni a corto ni a medio plazo» Sin parque tecnológico.Irun se plantea los suelos que iba a aportar a la operación como una posible alternativa para acoger las instalaciones deportivas de Plaiaundi. / F. DE LA HERA No hace ni tres años, los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia firmaron con el Gobierno Vasco un convenio para lanzar un polígono llamado a generar 10.000 empleosNovedades en el traslado de las pistas de Plaiaundi han motivado el anuncio de esta noticia IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 12 enero 2018, 00:15

Estas últimas fechas el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi ha vuelto a la actualidad. Estaba pendiente un debate político sobre las diferentes alternativas que había sobre la mesa, pero las noticias han sido otras. Primero el anuncio de que una de las opciones, la que hasta ahora había sido la preferente y por la que venía apostando desde hace años el Gobierno municipal, Zubieta, quedaba descartada. Lo dijo el delegado de Urbanismo justo antes de final de año y esta misma semana se ha sabido que, al mismo tiempo que aquélla quedaba fuera de la lista, se incorporaba otra en el mismo ámbito, Zubieta-Urdanibia o Zubieta-Irun, con el matiz de que al contrario que la primera no se ubicaba en suelos de Hondarribia.

Ayer, el alcalde, José Antonio Santano, quiso dar contexto a estas novedades relacionadas ambas con una triste noticia de la que hasta ahora nadie ha querido ser portador. Han pasado casi tres años desde que los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia firmaron un convenio con Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco. Era el punto de partida para el desarrollo de un parque tecnológico en Zubieta, una extensión del de Miramon. Se contemplaban 515.000 metros cuadrados (365.000 en Hondarribia y 151.000 en Irun) para desarrollar un polígono empresarial de alta cualificación científica llamado a albergar más de 10.000 empleos. La necesaria dotación de equipamientos que acarrea una operación urbanística de este calado se iba a destinar a unas instalaciones deportivas, un campo de rugby y unas pistas de atletismo, que sustituyeran las que deben salir de Plaiaundi.

No hay un horizonte

«Siempre nos ha parecido el mejor lugar para esas instalaciones, pero veíamos que podíamos tener un problema de plazos porque el desarrollo no dependía de nosotros», recordaba ayer Santano. A la vista de que la cosa no avanzaba, «los dos alcaldes hemos mantenido varias reuniones, con el diputado general, Markel Olano, y con el Gobierno Vasco, representado en Parques Tecnológicos de Gipuzkoa. Allí constatamos que no entra en sus planes ni en sus intenciones desarrollar este parque tecnológico empresarial de Zubieta en el corto ni en el medio plazo». En una entrevista concedida a DV, el pasado 26 de diciembre Itziar Epalza, directora General de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, al ser preguntada por Zubieta, lo vino a decir de otra forma. «El objetivo en los tres territorios es realizar un crecimiento ordenado. Analizaremos las necesidades de Gipuzkoa y las contrastaremos con las diferentes instituciones. Nuestro objetivo hoy es seguir desarrollando Miramon y Galarreta».

Que en las próximas décadas Zubieta no se contemple como un polígono empresarial es «un asunto de fondo que traerá cola y tiene que ver con la estrategia de comarca para el desarrollo de nuevos suelos de actividad económica y seguro que de esto vamos a seguir hablando», aunque «el primer efecto es sobre las instalaciones deportivas. Si no hay fechas para el espacio económico, no se puede adelantar una parte de su desarrollo», sentenció Santano. «No hay Plan de Compatibilización ni va a haberlo, así que cada Ayuntamiento tendrá que iniciar una reflexión sobre lo que va a hacer con esos suelos». Así, se ha abierto la puerta al uso deportivo de Zubieta-Urdanibia, parcela en suelo de Irun.