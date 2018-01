La página de los récords atléticos Juan Miguel Sodupe, con el dorsal 74, en una prueba en la playa de La Concha. Es uno de los atletas bidasotarras destacados. / DV El irundarra Fernando Lozano, directivo de Txingudi Atletismo Taldea, se ha encargado de este laborioso trabajo El ranking y las mejores marcas bidasotarras se han recogido en una web BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 21 enero 2018, 00:57

Es el gran archivo del atletismo bidasotarra. Si alguien quiere encontrar el récord de cualquier disciplina atlética logrado por un atleta bidasotarra, lo tiene a golpe de 'click'. Desde el 14.09 de Juan Miguel Sodupe en los 5.000 metros conseguido en el año 91, hasta el 13'37 de Teresa Errandonea en los 100 vallas del año pasado. Un espacio para la documentación y también para satisfacer la curiosidad de los amantes del atletismo.

La idea ha sido de un irundarra, Fernando Lozano, ligado toda su vida al atletismo a través de diferentes clubes de la comarca y actualmente directivo de Txingudi Atletismo Taldea. En la web de este club, www.txingudi.club, es donde se puede encontrar este gran archivo, en el apartado 'Bidasotarra'.

Lozano explica que «este es un trabajo que viene de muchos años atrás. En 1985 me di cuenta que no existía el ranking de los récords de la comarca, así que empecé a recopilar todos los datos que había en la Federación. Hoy en día, con internet, es muy fácil, pero entonces había que meter muchas horas mirando archivos. Al principio este ranking lo hacíamos en papel y lo repartíamos por nuestro entorno».

El irundarra sigue contando que «este trabajo lo mantuvimos hasta el 92, pero lo dejé por motivos laborales y no volví al mundo del atletismo hasta el 2011. Entonces me di cuenta que todo se había quedado igual, no se había ampliado el ranking, así que empecé a trabajar para ir completándolo hasta hoy en día».

El resultado es «un ranking con miles de datos y en el que hay recogidos cerca de mil atletas. Con pruebas tanto de aire libre como pista cubierta».

Marcas sub-1937

Si se habla de mejores marcas, ranking o récords, también existe a disposición del que lo quiera consultar, un apartado de índole más histórico con resultados conseguidos antes de 1937.

En esta otra pestaña de la web podemos encontrar nombres como los de Manuel Anatol, Rogelio Fernández o Fernando Labourdette, clásicos atletas de nuestra comarca. Por ejemplo, y entre otras hazañas, los 23'4 segundos de Anatol en los 200 metros, compitiendo para el Real Unión en Donostia en el año 1922. O el 4x100 compuesto por Noel D'Anjou, Hilario Pérez, Rogelio Fernández y Fernando Labourdette, que consiguió una marca de 45,5 en Tolosa en el año 29.

Fotos y curiosidades

El apartado 'Bidasotarra' de la web del Txingudi Atletismo Taldea cuenta con una última sección, la que esconde bajo su mismo nombre fotos y curiosidades.

Fernando Lozano cuenta que «aquí intento recoger fotos o documentos antiguos, que tenía yo en casa o me han ido pasando, y que he considerado que tenían que estar en algún lugar plasmados».

Por el momento, ya que la página se va renovando constantemente con la actualización de las marcas o con nuevas curiosidades, el documento que con más estima guarda Lozano es «el acta oficial del récord de España de Fernando Labourdette en el 400, que lo encontré en 1985 mientras revisaba unos archivos en la Federación. Ese acta es de una prueba en Bolonia en el año 1930. En su día saqué una fotocopia y, gracias a ello, se puede consultar en la web, ya que hoy en día no se qué habrá sido de este documento».

Los amantes del atletismo, los datos y la historia ya tienen su hueco en el ciberespacio.