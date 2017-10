El octavo Irun Rock dejó «buenas sensaciones» en la organización Alta asistencia. Actuación de Ángel Stanich en la plaza de San Juan. A pesar de que el mal tiempo obligó a suspender algunas de las actuaciones, la asociación Men of Rock, promotora del festival, considera que «ha sido un éxito» IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 3 octubre 2017, 00:23

El Festival Irun Rock volvía este año a sus orígenes, al formato gratuito, urbano y al aire libre. Con sus virtudes y sus desventajas. El mal tiempo, especialmente en momentos puntutales del fin de semana, obligó a suspender «varios conciertos del sábado y del domingo por la mañana». Un disgusto para la organización que, sin embargo, se sintió compensada porque «las actuaciones de la tarde-noche del viernes y del sábado fueron todo un éxito y una verdadera fiesta en la que se podía ver público de todas las edades y fans de la música de todos los estilos», señalaba Iñaki Estévez, director del festival.

Cierto que este Irun Rock tuvo capacidad de sorprender. Quien no conociera a los grupos participantes se llevaría, seguramente, unas cuantas buenas sorpresas; quien los conociera pero no lo hubiera visto en directo, tres cuartos de lo mismo. La triple actuación del viernes la cerró Viva Suecia con un espectáculo de alto nivel y energía contagiosa. El sábado, hubo «siete horas de música, a partir de las 17.30 horas, repartida principalmente por los dos escenarios en San Juan, y un tercero en la entrada del CBA. Por ellos pasaron más de media docena de grupos y un DJ». Estévez destacó especialmente las actuaciones de «Angel Stanich, The Excitements y Mucho».

Men of Rock Musika Elkartea, como promotor del evento, destacó la puntualidad en los conciertos y el numeroso público que acompañó los platos fuertes en cada una de las jornadas. Por parte del Ayuntamiento, que colabora en la organización del festival, la delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, habló de las «buenas sensaciones» que ha dejado la edición de este año y subrayó que los asistentes fueran «tanto de Irun como de localidades cercanas», lo que consolida a Irun Rock como «una referencia dentro del panorama de la música en directo de nuestro entorno».