Una noche de verbena camp

MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 12 agosto 2017, 11:39

Nico García (saxo), Josean Gravina (batería), Paloma Ochoa y Nadine Martínez (voces), Sabino Korta (teclados), Iurgi Andonegi (bajo) y Antonio Estévez (guitarra y voz) componen el grupo musical irunés Remember. Todos ellos subirán el lunes al kiosko de la plaza del Ensanche para ambientar la Verbena camp que anuncia el programa estival del departamento de Cultura del Ayuntamiento. La actuación de Remember comenzará a las nueve de la noche y tendrá una duración aproximada de dos horas.

En la plaza habrá espacio de sobra para bailar, suelto o agarrado, ya que los músicos interpretarán temas de distintos estilos. Pero también se habilitará una zona de sillas para para quienes prefieran escuchar las canciones sin moverse del sitio. Unos y otros, bailarines y oyentes, seguro que disfrutarán de la verbena camp, además de recordar buenos momentos vividos al son de algunos de los títulos del repertorio de Remember.

Lentas y movidas

«Esperamos que el público se anime a cantar y a bailar con nuestra música»

«El concierto estará dividido en dos partes», explica Antonio Estévez. «La primera estará dedicada a los boleros, que sabemos que gustan mucho. Interpretaremos boleros muy conocidos, esos de toda la vida que el público puede cantar: 'Lo dudo', 'Celoso', 'Quizás, quizás', 'Toda una vida', 'Camino verde', 'Bésame mucho'... Esta parte será la más lenta. Esperamos que la gente se anime a a bailar y a cantar, porque el público que acude a nuestros conciertos se sabe las letras de los boleros de memoria y también sabe bailar. Nosotros nos llamamos Remember y lo que pretendemos es traer a la memoria de la gente recuerdos de buenos momentos, a través de las canciones». El origen de Remember está, precisamente, en los boleros, «un tipo de música suave y preciosa, que no está muy explotada por esta zona, pero que gusta mucho», añade Antonio Estévez.

La segunda parte del conciertoserá más movidita. El grupo interpretará canciones de las décadas de los 60, 70 y 80, en todos los casos temas muy populares de bandas y solistas nacionales y extranjeros. No faltarán algunos grandes éxitos internacionales, como 'Stand by me', canciones de los Creedence y temas en español muy conocidos, como 'Cuéntame', de Fórmula V o 'A quién le importa', de Alaska.

«En total, interpretaremos unas 25 canciones», comentaba el guitarrista de Remember. «Sólo esperamos que haga buen tiempo y que el público disfrute con nuestra música. El lunes es víspera de festivo y al día siguiente no hay que madrugar, así que animamos a la gente a acercarse a la plaza del Ensanche y a pasar una noche agradable y llena de recuerdos», concluía Antonio Estévez.