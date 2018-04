SPI niega que una mayoría política apoyara pedir a Hondarribia cambios en el Plan de Zubieta M.A.I. IRUN. Miércoles, 18 abril 2018, 00:16

El alcalde, José Antonio Santano, anunció el viernes que pediría al Ayuntamiento de Hondarribia una modificación en el Plan de Compatibilización para Zubieta de forma que los espacios deportivos (una de las opciones de reubicación de las pistas de Plaiaundi) se trasladaran a suelos de Irun para facilitar su gestión, dado que el Avance del documento los contempla en Hondarribia.

El primer edil se refirió a «una mayoría política» a favor de esa petición, pero el lunes EAJ-PNV aseguró que su grupo no forma parte de esa mayoría que citaba Santano y ayer Sí se Puede Irun afirmó que es «rotundamente falso» que esa mayoría exista. Según SPI, «tanto el Avance del Plan de Compatibilización (del que dispone el Gobierno municipal desde febrero) como la carta de alegaciones que el alcalde iba a enviar al Ayuntamiento de Hondarribia solicitando la modificación» les iban a ser enviadas. «No hemos recibido aún nada de nada. Sin la información necesaria» y a la vista de que no hay «avances en el Plan de Viabilidad de Txenperenea, no existen los elementos para que pudiésemos dar apoyo» a una iniciativa que, aseguran, el alcalde «dejó muy claro que era una decisión del equipo de gobierno y recalcó que lo que se hacía era informarnos. Entendemos que es una decisión del alcalde, de acuerdo con su voluntad política y sólo él puede hacerse cargo de ella».