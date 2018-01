Mugan reconoce los cinco mejores escaparates de estas navidades Escaparates. Bermúdez y Maeztu flanquean a los representantes de los comercios premiados. / F. DE LA HERA En esta primera edición del Concurso de Iluminación del comercio local han participado 32 establecimientos IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 3 enero 2018, 00:17

La Asociación de Comercio y Hostelería de Irun, Mugan, puso en marcha el mes pasado la primera edición de su Concurso de Iluminación de Navidad. «Era una de las actividades de la campaña para estas fechas», explicó el presidente de la entidad, José Ignacio Bermúdez. «La aceptación ha sido buenísima y la participación, excelente para ser el primer año».

32 tiendas de Irun se han inscrito en un certamen que tiene como objetivo principal reconocer «el esfuerzo que hacen los comerciantes para pensar, diseñar y preparar sus escaparates, un añadido a todo el trabajo que conlleva una campaña de Navidad». Pero además de ese reconocimiento, el certamen pretende incentivar la decoración en las tiendas de la ciudad.

Mejor Decoración Un precioso árbol de luz y una Vespa en los tonos beige del resto del escaparate son los elementos centrales en el premiado escaparate de Montse Boutique. Elegancia Novedades Maribel se ha llevado este reconocimiento con una propuesta decorativa trabajada con diversas técnicas de manualidades. Creatividad Bed's ha apostado por una línea estética diferente, con la casa flotante de la película Up y unos juguetes mecánicos muy llamativos. Exposición A Bidasoa Optika se le ha reconocido la manera en la que ha expuesto su producto en conjunto con la decoración. Tradición navideña Un pino y nieve que continuamente cae sobre él son el principal atractivo del pueblo recreado en el escaparate de Tartufa, que se ha hecho merecedor de este galardón.

«Es importante porque ayuda a incentivar el consumo, a que las calles estén más bonitas. Queremos que la gente salga, que vea los escaparates, que la ciudad esté viva, que haya ese ambiente de calle...».

Mugan lleva muchos años organizando un exitoso concurso de escaparates sanmarcialero y «es posible que eso también haya ayudado a que este concurso navideño haya empezado tan bien», decía Bermúdez. «La buena respuesta que ha tenido, a nosotros nos anima a volver a organizarlo el año que viene», aseguraba el gerente de la entidad, Tomás Maeztu.

El concurso repartió ayer sus premios y lo hizo con cinco galardones en cinco categorías, «tan importante una como el resto», señaló Maeztu. El Premio a la Mejor Decoración lo recibió Montse Boutique, un comercio «orientado a tallas grandes de ropa para chicas, pero no sólo a eso», decía su dueña, Montse Bazán, que arrancó hace dos años y medio este proyecto.

En su escaparate ha querido mostrar «como veía la Navidad este año, con colores suaves y neutros. La veía en beige y con flores». Con el árbol como gran elemento buscó «aportarle mucha luz al conjunto. Luego se me ocurrió lo de la moto y tuve la suerte de poder conseguirla».

Pilar Díez ha hecho de Bed's un referente del escaparatismo local con la ayuda de «Mario Etxeberria, porque con tantos escaparates y tan grandes, por mucho que se me ocurran cosas, yo sola no puedo». Esta vez ha apostado por «una referencia a la película Up y unos juegos mecánicos: una noria y un pequeño 'Scalextric'».

El resultado ha sido el Premio a la Creatividad y que «muchos niños se queden pegados al cristal. Eso es lo importante. Si la gente viene a ver tu escaparate está viendo tu producto. Como siempre digo, un escaparate vende tienda».

Ortzi Balda explicó la propuesta de la cercana Tartufa, galardonada en la categoría de Tradición navideña. «Queríamos recrear una ciudad en Navidad: el recorrido del tren, las casas de muñecas y los diferentes personajes. Lo que más juego ha dado ha sido el árbol de Navidad con esa nieve 'natural'», que cae y cae sin cesar, y «la noria, en la que se ven diferentes personajes que son marionetas de dedo».

Con imaginación «y muchas manualidades», ha construido su escaparate Novedades Maribel, merecedor del Premio a la Elegancia. Sobre la línea estética que dieron a sus expositores para la campaña de otoño-invierno, ejecutaron en Maribel la propuesta navideña. «Todo lo hacemos nosotras a mano, desde pintar las paredes hasta las tramas en el cristal, pasando por la guirnalda del suelo o las estrellas que cuelgan», explicaba Maribel Torres, que regenta el establecimiento.

También ha recibido premio Bidasoa Optika. «Tenemos una persona que nos ayuda a preparar siempre el escaparate porque es algo a lo que le damos mucha importancia», explicaba Matilde Ikardo, cuya labor consiste en completar la idea decorativa «con las gafas que nos parece más interesante promocionar en cada momento. Puede ser por moda o buscando lo cuadra mejor con la época, como en este caso con la Navidad». Esto último es precisamente lo que Mugan les ha reconocido con el Premio a la Exposición.