Mugan invita a comprar en el pequeño comercio Martes, 4 julio 2017, 00:36

La Asociación de Comercio y Hostelería Mugan ha invitado a los consumidores «a realizar las compras en el pequeño comercio y las tiendas de barrio de siempre, porque es la mejor opción para adquirir artículos de temporada con descuentos en el precio pero no en la calidad ni en el servicio, y con todas las garantías para el consumidor». Mugan recordó que muchos pequeños comercios locales iniciaron las rebajas ayer, 3 de julio, y vaticina que la campaña de descuentos estival «destacará por su brevedad e intensidad durante los diez primeros días de julio, por el adelanto que han llevado a cabo las grandes marcas». En este sentido, la asociación criticó que con dicho adelanto «se confunde al consumidor y se está desnaturalizando el objetivo inicial de las rebajas, que no es otro que vender el stock de la primavera-verano». No obstante, «el pequeño comercio local espera salvar la temporada de verano con estas rebajas que mantienen la calidad y el servicio que siempre, desde las pequeñas tiendas, se ofrece al consumidor», indicaron desde Mugan. La asociación recordó asimismo que los establecimientos que quieran ser informados en materia de rebajas pueden llamar al 943 622 429 o escribir a info@mugan-irun.com.