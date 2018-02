«No miro mucho la clasificación, pero vernos tan abajo dolía» Esnaola marcó ante el Barakaldo su primer gol de la temporada. / F. DE LA HERA Los irundarras empezaron perdiendo ante los vizcaínos, pero su mejora les permitió no venirse abajoIosu Esnaola marcó el gol que supuso el empate contra el Barakaldo BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 6 febrero 2018, 00:34

José Luis Ribera lo dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Barakaldo. «Nuestra mejora la notamos, sobre todo, a la hora de recibir los golpes. No nos hacen tanto daño». Su comentario fue premonitorio. El Real Unión empezó perdiendo el domingo contra el Barakaldo, pero el equipo no se vino abajo tras el 0-1 y consiguió empatar cuando el partido tocaba a su fin. El autor del gol fue Iosu Esnaola, que marcó de cabeza en el minuto 86 y permitió que los unionistas puntuaran por tercera semana seguida.

El central cuenta que «celebré el gol con rabia. El delantero del Barakaldo estuvo todo el partido conmigo y casi no pude participar con balón. Íbamos perdiendo y tenía la sensación de que no había podido hacer mucho en el partido, pero al final marqué un gol que nos sirve de mucho y estoy muy contento. Marcando y con el empate, sí me quedé con sensación de haber hecho algo esa tarde».

Esnaola añade que «los últimos resultados nos han quitado una gran carga de encima. Yo no creo que estuviéramos haciendo las cosas tan mal, incluso diría que la sensación que había fuera era peor de lo que vivíamos dentro porque nosotros sabíamos que no estábamos tan mal. El partido contra el Barakaldo resume un poco la mejoría. A pesar de empezar perdiendo, no bajamos la cabeza, tuvimos ocasiones y acabamos empatando».

Además, reconoce que «hace unas semanas, este partido hubiera acabado 0-1, pero ahora estamos en un momento mental mejor».

Cuestión de confianza

Preguntado por el cambio que ha pegado el equipo en las últimas jornadas, el oriotarra explica que «todo es cuestión de confianza. Cuando llevas seis partidos sin ganar, te meten un gol y se nota. La cabeza no nos estaba funcionando bien y en el fútbol la cabeza es mucho más importante de lo que cualquiera puede pensar».

Eso sí, Esnaola insiste en que «las cosas no estaban saliendo, pero el equipo no ha cambiado tanto. Contra el Athletic, por ejemplo, creo que hicimos uno de los partidos más justos de los que hemos hecho en Gal, pero tuvimos ese punto necesario de suerte para ganar».

Esa victoria ante el filial rojiblanco fue el inicio del cambio. Fue ganarle al Bilbao Athletic y empezar a crecer. «En el vestuario nadie pensaba que podíamos bajar, pero a ese partido llegamos sabiendo que teníamos que ganar y lo afrontamos como una final porque nos jugábamos salir del puesto de promoción de descenso. Luego le ganamos al Vitoria, hemos empatado contra el Barakaldo... Haber dejado atrás la zona peligrosa nos permite afrontar los partidos con más tranquilidad y estar mejor».

Objetivos

Teniendo en cuenta cómo está yendo la competición, el Real Unión solo debe centrarse en escapar definitivamente de la parte roja de la tabla.

Aun así, Esnaola no esconde que «yo tengo la ilusión de mirar hacia arriba. Si esta semana le ganamos al Amorebieta, les adelantamos. Tenemos que fijarnos esos pequeños objetivos e ir partido a partido. Si podemos quedar novenos, octavos o séptimos y ver el play-off a cinco o seis puntos, mejor. Yo no soy de los que más miran la tabla, pero vernos tan abajo dolía».