Mikel Alonso se despide esta tarde de la temporada Sábado, 14 abril 2018, 00:16

Mikel Alonso jugará esta tarde contra el Arenas de Getxo su último partido de la temporada con el Real Unión, ya que se marcha a Madrid para realizar un curso intensivo de entrenador con, entre otros, su hermano Xabi, Raúl o Xavi Hernández.

El unionista ha dejado un mensaje en redes sociales para explicar la situación y ha comentado que: «Antes de que haya ningún malentendido querría aclarar las informaciones que estoy leyendo. Yo no he anunciado mi retirada en este momento, sólo que acabo esta temporada antes de que termine la competición. La decisión de colgar las botas aún no la he tomado, y si lo hago la comunicaré personalmente en su debido momento. En cuanto a este sábado, se trata de mi último partido con el Real Unión esta temporada. Por mi parte, espero que a estas piernas aún les queden partidos por jugar. Milesker».