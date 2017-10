El mercadillo estrena este sábado su nuevo formato con 72 puestos Larraza adelantó que, desde el sábado, el mercadillo tendrá más oferta y mejor disposición. / F. DE LA HERA Los espacios disponibles se han distribuido de tal manera que no queden huecos y que el paso de los visitantes resulte más cómodo y agradableMantiene a la mayoría de vendedores que estaban e incorpora algunas novedades IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 5 octubre 2017, 00:23

Este sábado el mercadillo de Irun cambia de formato. No es una transformación radical que vaya a variar por completo el aspecto de la plaza Urdanibia un sábado por la mañana, pero sí incorporará algunas novedades.

Después de unos años en los que, problemas administrativos de por medio, el mercado sabatino apuntaba cierta sensación de declive, pasado mañana se presentará con «más puestos, un total de 72», avanzó la delegada de Policía Local, Lourdes Larraza, que es quien ha pilotado el proceso administrativo para actualizar el mercadillo a las normativas europeas. «Al final del camino, pese a los desencuentros, obstáculos y dificultades, este sábado vamos a ver un mercadillo más ordenado, con mayor oferta, nuevos productos y sin huecos en la plaza».

Lo cierto es que aunque en un principio se ofertó un número de puestos mayor, los demandantes que cumplían los requisitos fueron 72. Eso llevó a redistribuir el sitio disponible de forma diferente de como se pensó inicialmente. «Hemos ajustado el espacio a los puestos que va a haber. Eso deja pasillos más amplios y una ordenación más cómoda de los puestos que consideramos que es buena para la venta ambulante», apuntó Larraza

El momento de volver

La edil quiso lanzar una invitación a toda la ciudadanía para que el sábado se acerque a este remozado mercadillo de la plaza Urdanibia. «Últimamente nos habían llegado muchas quejas de gente que decía que había lo de siempre, pocos puestos, muchos huecos, una oferta escasa... A partir de este sábado creo que vamos a ver una plaza llena de puestos, con ofertas y productos que antes no estaban y que van a ayudar a animar el mercadillo. Me gustaría decirle a quien hace tiempo que no venía porque no veía una oferta que le atrajera, que vuelva este sábado para conocer el nuevo mercadillo. Veremos cómo va evolucionando a partir de aquí, pero tenemos claro que por nuestra parte la apuesta es seria».

Larraza reconoció que en el desarrollo del proceso algunos asentadores «no han entendido lo que hemos hecho y yo les entiendo a ellos». Sin embargo, destacó que lo importante es que «seguimos en contacto para trabajar juntos. El lunes nos volvimos a reunir y es necesario que sigamos haciéndolo para hacer el mercadillo más atrayente».