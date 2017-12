'Mensu' combina pluma y pinceles en su novela 'Azul cobalto' La modelo. Una de las ilustraciones del libro 'Azul cobalto'. El nuevo libro del artista irunés será presentado el próximo jueves, a las siete de la tarde, en la biblioteca CBA MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:25

'Azul cobalto' es el título de la nueva novela de José Mensuro 'Mensu', que será presentada el próximo jueves, día 14, a las 19.00 horas, en la biblioteca Carlos Blanco Aguinaga. El artista irunés combina, una vez más, pinceles y pluma, ya que el libro, editado por Tabula Rasa, incluye varias ilustraciones que llevan su firma.

La trama de 'Azul Cobalto' «tiene un punto de novela negra, con sus misterios y enigmas», anuncia el escritor. 'Mensu' ha contado «una historia actual», en la que el lector podrá descubrir los entresijos del mundo de la pintura, con sus artistas, marchantes y críticos; con sus galerías, exposiciones y premios. También podrá conocer el trabajo en soledad del pintor, su obsesión por conseguir la belleza y la excelencia y su afán por superarse en cada cuadro.

«En 'Azul cobalto' he querido huir del tan trillado pintor pobrecito, muerto de hambre, al que nadie comprende», explica José Mensuro. «Mi protagonista es un pintor, que en la cuarentena ya ha alcanzado fama, reconocimiento y dinero. Algunos pensarán que puede ser autobiográfico. ¡Nada más lejos de la realidad! Nunca he tenido marchante, ni he ganado el Premio Nacional de las Artes, ni mucho menos he tenido el éxito que el protagonista tiene con el sexo femenino».

Lo que sí ha utilizado 'Mensu' para escribir esta novela es su conocimiento «del mundo del arte, del sentimiento del artista y de la lucha que se mantiene en soledad con el cuadro. Eso no llega al público», dice. «Sólo llega lo bonito. Al público no le llegan los momentos en que parece que la inspiración no acude; los momentos en los que te crees que no eres capaz y que estás acabado. Tampoco le llegan esas exposiciones avaladas por políticos y hechas por compromiso, ni esas galerías que venden tus cuadros y no te pagan... En fin, todo ese mundillo que vive el pintor en su día a día».

Raúl, el protagonista de la novela, vivirá momentos de gloria, pero conocerá también la desesperación y el fracaso, mientras recorre un camino en el que se cruzarán personajes propios y ajenos a la actividad pictórica. Un camino ambientado, principalmente, en Madrid y Hondarribia, aunque otras ciudades como San Sebastián, San Juan de Luz o Lisboa aparecerán en la historia.

En 'Azul cobalto' José Mensuro vuelve a unir imagen y literatura, al igual que hizo en 'Puertos del País Vasco'. En el ámbito de la ficción, la última historia publicada por 'Mensu', anterior a esta novela, fue el relato 'Náufrago', que forma parte de la antología Oskarbi 21, editada en 2016 por la Asociación de Escritores del Bidasoa Oskarbi, de la que el artista forma parte junto a una treintena de escritores guipuzcoanos. Uno de ellos, Javier Gil Díez-Conde, acompañará a 'Mensu' el próximo jueves, en la presentación de su nuevo libro.

'Mensu' expresó su agradecimiento a Javier Gil «y a Raúl Guerra Garrido, Premio Nacional de las Letras 2006, que ha escrito el prólogo de mi novela. Para mí ha sido todo un honor».

Tras la publicación de 'Azul cobalto', José Mensuro tiene «varias historias entre manos. A mis 82 años, el físico me falla, pero la cabeza me sigue funcionando, así que tengo que aprovecharla para aprobar esas asignaturas pendientes que he ido dejando por falta de tiempo. Una de ellas es la literatura. Me gusta escribir, me divierte y si, además, tengo la suerte de llegar de alguna forma al público y entretenerlo, pues estaré encantado».