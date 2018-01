Memoria para construir el futuro Los testimonios se proyectan bajo tres campanas instaladas en la carpa de la plaza Urdanibia. / F. DE LA HERA La iniciativa 'Memoriaren plaza Irunen' fue inaugurada ayer por la tardeHasta el domingo, bajo la carpa de la plaza Urdanibia, se pueden escuchar testimonios de víctimas de la violencia JOANA OCHOTECO IRUN. Martes, 23 enero 2018, 00:31

La carpa que permanecerá instalada toda esta semana en la plaza Urdanibia es un lugar para, sobre todo, escuchar. Los testimonios de víctimas del terrorismo, del franquismo y de la violencia policial ilícita allí recogidos hablan en primera persona de un pasado que es imprescindible recordar para construir un futuro mejor. La Plaza de la Memoria, una iniciativa itinerante del Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco-Gogora, se inauguró ayer en Irun, la decimosexta ciudad en la que ha recalado.

El alcalde, José Antonio Santano, quiso transmitir su agradecimiento «al equipo de Gogora», encabezado por su directora, Aintzane Ezenarro, por esta iniciativa. «Vivimos momentos en los que hay que mirar al futuro, algo especialmente importante cuando hablamos del trabajo a favor de la convivencia». Pero esa mirada al futuro debe tener «memoria», subrayó el alcalde, porque es así como se evitará «repetir errores. Para pasar las páginas hay que saber leerlas. Si queremos contribuir a la convivencia, es bueno tener muy presente lo que hemos pasado en este país». Santano destacó también «la unidad de las fuerzas políticas para llevar adelante un proyecto como este».

«Esto sólo se puede abordar desde una perspectiva global, conociendo y respetando todas las miradas», algo que, señaló el alcalde, «desde mi modesta opinión, sólo se puede hacer desde una cierta dosis de generosidad y de ausencia de rencor. En esto las víctimas, una vez más, nos han dado una lección».

Aintzane Ezenarro manifestó su deseo de que la Plaza de la Memoria reciba en Irun una acogida tan positiva como en las quince ciudades que ya ha visitado. La directora de Gogora afirmó que «somos conscientes de que tenemos que mirar al pasado y también de que no compartimos al cien por cien esta mirada. Pero a su vez, el hecho de que queramos hacerlo de forma compartida quiere decir mucho: tenemos la voluntad de, desde la diferencia, compartir esa mirada al pasado para extraer aprendizajes y poner las bases para que nunca más ocurra algo así. Tenemos motivos objetivos para tener esperanza de cara al futuro». Aintzane Ezenarro subrayó que «las personas más jóvenes de nuestra sociedad nos reclaman que transmitamos la memoria de lo que ha ocurrido, que no volvamos a caer en el error que supuso el silencio tras cuarenta años de franquismo. El silencio no cura las heridas», afirmó.

Por eso, en la Plaza de la Memoria «se escucha a las personas que más han sufrido, víctimas de distintos terrorismos, la violencia policial ilícita o que vivieron la guerra y los primeros años del franquismo». Se escucha «para generar reflexión y compartirla, para aprender y que no volvamos a caer en los mismos errores», concluyó Ezenarro.

Exposición interactiva

La Plaza de la Memoria se divide en diferentes zonas: bajo tres campanas se pueden escuchar los testimonios de víctimas. Hay otro espacio en el que quienes acudan a la exposición pueden también grabar su propio testimonio. El carácter interactivo de la Plaza de la Memoria se refuerza con un mural en el que los asistentes pueden dejar sus mensajes. Otra zona de la carpa está destinada a acoger una serie de proyecciones previstas y, mañana, una mesa redonda.