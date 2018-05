El lunes comienza la campaña anual de desratización Jueves, 3 mayo 2018, 00:10

El próximo lunes, día 7, comenzará la primera fase de la campaña anual de desratización, que se prolongará hasta el día 19, según informó ayer Servicios de Txingudi. La segunda fase tendrá lugar durante los meses de octubre y noviembre. La campaña consistirá en la colocación de raticidas en los puntos necesarios, siempre en lugares a los no puedan acceder personas, ni animales domésticos, de modo que no se produzcan intoxicaciones accidentales. Al margen de las dos fases establecidas, tanto en Irun como en Hondarribia, se realiza un control continuo de las zonas problemáticas. No obstante, los ciudadanos pueden dar aviso a Servicios de Txingudi, siempre que lo crean necesario, en la Oficina de Atención al Público (calle Junkal, 26); vía correo electrónico a txingudi@txinzer.com; a través de la App Erlea o en el teléfono900 119 384, que recoge avisos las 24 horas.