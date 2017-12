Lidia Yarza: «Como todos los deportistas, sueño con llegar a los Juegos Olímpicos» La judoka de Hondarribia en uno de los combates que ha realizado. El pasado 16 de diciembre consiguió la medalla de oro en la Copa de España sénior que se disputó en Getafe BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 24 diciembre 2017, 09:59

El trabajo tiene su recompensa. Bien lo sabe Lidia Yarza, la judoka hondarribitarra de veintiún años. Lleva desde los cuatro años colocándose un judogi y metiéndose en un tatami para ir dando pasos hacia un objetivo tan ambicioso como disputar unos Juegos Olímpicos. Siendo cadete ya consiguió tres medallas de oro en Copas de Europa y como júnior se colgó otros dos oros. Ahora ha dado el paso a categoría sénior, lo ha hecho pasando a la categoría de -78 kilos, y los resultados siguen siendo más que notables. Hace poco más de una semana, en Getafe, ganó otra medalla de oro. La consiguió en la Copa de España.

-Cuéntenos, ¿cómo fue la competición?

-La verdad es que muy bien. Estoy muy contenta porque es algo que no me esperaba. Mi objetivo en la Copa de España era seguir mejorando y tener más experiencia en este nuevo peso en el que estoy compitiendo, pero conseguí ganar. Lo hice tras combates muy igualados.

-Habla de un cambio de peso...

-Antes competía en peso libre y casi ni podía mover a mis rivales. Ahora sí. Me estoy situando en este nuevo peso y aprendiendo porque hay bastantes cambios técnicos y dar un buen nivel no es algo que se consiga de un día a otro. Tengo que trabajar mucho y creo que acabaré dando un buen nivel. Estoy en un periodo en el que trato de amoldarme a esta nueva situación y conocer hasta dónde puedo llegar.

-¿Qué le viene ahora?

-Lo primero es entrenar a tope, aunque también tengo competiciones. En enero voy a competir en Niza en un campeonato de Francia por equipos. Serán dos jornadas, una en Niza y otra en París. Voy a competir con un equipo de Niza y me va a venir muy bien porque allí hay mucho nivel. Y en febrero tengo dos Open de Europa, en Lisboa y Roma.

-¿Se marca algún objetivo?

-Como todos los deportistas, sueño con poder ir a los Juegos Olímpicos, pero para eso primero tengo que pasar por campeonatos de Europa y del Mundo y conseguir buenos resultados. Pero quiero ir paso a paso. Si lo consigo bien, pero si no lo consigo, no pasa nada. Lo que tengo claro es que es algo que puedo hacer, aunque tenga que competir contra judokas que tienen más experiencia y yo esté empezando en este peso, ya que con esfuerzo y trabajo se puede conseguir todo.

-Hablamos de presente y futuro, pero ¿cómo le dio por el judo?

-Empecé con cuatro años. De pequeña era muy traviesa y no paraba, y yo creo que mis padres me apuntaron para que me cansara y llegara algo más tranquila a casa. Pero me empezó a gustar, hice buenos amigos y seguí.

-¿Se imaginaba hasta dónde podía llegar?

-La verdad es que no, pero tengo claro que si he conseguido lo que estoy consiguiendo es porque entreno mucho. Cuando empecé a ir a competiciones y a conseguir buenos resultados me fui dando cuenta que se me daba bien.

-Supongo que vivir del judo es complicado, ¿qué más hace?

-Lo voy compaginando con estudios y trabajo. He trabajado en un hotel, como azafata de eventos... y también he estudiado. He hecho un grado superior y ahora estoy con otro, de 'Guía, Información y Asistencia Turística'. La verdad es que hasta ahora he ido haciendo todo y el judo no me lo tomaba tan en serio, era como un divertimiento, pero ahora tengo que ir a tope para ir a más.