El lesionado Hernáez y Sequeira, los únicos que no han participado Sequeira durante un entrenamiento en Gal. / F. DE LA HERA Asier Santana no ha repetido once en ninguno de los cinco partidos ligueros disputados hasta ahora B.O. IRUN. Martes, 19 septiembre 2017, 00:08

Solo se han disputado cinco jornadas del campeonato liguero, pero Asier Santana ya ha hecho participar a todos los jugadores de la primera plantilla que ha tenido disponibles. Por el momento el técnico no ha repetido once, aunque los cambios que ha venido realizando han sido puntuales y algunos provocados por las lesiones. Los dos hombres que todavía no han tenido minutos son Iosu Hernáez y Patrick Sequeira, aunque los dos por motivos obvios. El extremo unionista ha estado lesionado durante todo el verano y todavía no se ha recuperado. Durante estas primeras semanas de competición ha venido trabajando al margen de sus compañeros y no ha estado listo para poder entrar en ninguna de las convocatorias realizadas por el entrenador. Y Patrick Sequeira, por su parte, no ha debutado porque no ha estado en Irun. Durante las semanas que estuvo entrenando con el equipo no tenía su ficha dada de alta porque debía solucionar unos permisos de trabajo en su país. El portero marchó a Costa Rica para conseguir los papeles que le permitieran trabajar aquí y una vez conseguidos está de vuelta. El 'tico' llegó el sábado a Irun y estaría preparado para debutar en el partido del domingo ante el Amorebieta. Aunque teniendo en cuenta el gran nivel que está dando Otaño, mucho va a tener que trabajar para ganarle la partida.

Tampoco ha jugado el portero Martín Artetxe, pero este tiene ficha del filial.

Hasta el momento, son cinco los jugadores que más ha utilizado Asier Santana. Los cinco han disputado todos los partidos y todos los minutos en liga.

En portería Otaño es un fijo para el entrenador, al igual que Esnaola y Ekhi en defensa, Estrada en el lateral o de extremo y Martins en el centro del campo. También han sido siempre de la partida, aunque no han completado todos los partidos, Galán y Gayoso.