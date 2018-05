Con las lágrimas asomando... Zubiria estuvo arropado por sus compañeros en todo momento durante los actos de su despedida. / FOTOS: F. DE LA HERA Emotiva tarde de despedidas con el adiós de Zubiria, Nono, Redondo, Popovic y Lancina | El homenaje al capitán centró la atención de a victoria del Bidasoa contra el Puerto Sagunto en la última jornada BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 22 mayo 2018, 00:21

El Bidasoa-Irun cerró la temporada de la mejor manera posible. No faltó de nada en una última jornada que se celebró el sábado en Artaleku. Los irundarras consiguieron la victoria contra el Puerto Sagunto, al que se impusieron 33-26 y mantuvieron la décima posición en la tabla. El triunfo fue el aperitivo perfecto para lo que sucedió tras el bocinazo final. Una fiesta de despedida a los cinco jugadores que dejan el Bidasoa; Zubiria, Nonó y Redondo, que se retiran, y Lancina y Popovic, que cambian de aires.

Aunque sin lugar a duda, el que se llevó todos los focos fue el capitán. El portero de Usurbil. Su homenaje empezó con el tiempo muerto que solicitó Jacobo Cuétara a treinta segundos del final. Zubiria se quedó solo en el centro del campo para recibir la ovación de un Artaleku que estaba repleto de gente.

Luego llegó el 'aurresku' de su cuadrilla y Mikel Mindegia, el 'bertso' que le cantaron Azkue y Kauldi y la 'makila' y el ramo que le entregó la directiva. Además, hubo un discurso del propio Zubiria, que dejó claro que «jugar en el Bidasoa ha sido un sueño cumplido». Todo esto mientras se esforzaba por aguantar las lágrimas al hablar de su familia. También se emocionaron Eduard Nonó y Mikel Redondo, a los que sus compañeros les regalaron sendas txapelas por su retirada. Borja Lancina e Ivan Popovic también recibieron una sentida ovación. Fue una tarde de '10' en Artaleku, con las lágrimas asomando...

«Muy agradecidos»

El irundarra Mikel Redondo ha cerrado su etapa profesional en casa y tras el choque se mostró «muy agradecido por haber podido acabar mi carrera en el Bidasoa. Cuando he estado por ahí jugando siempre he pesando en Irun y he podido acabar con un buen nivel después de veinte años de profesional y más de veinticinco de balonmano».

El otro jugador que deja el deporte profesional es Eduard Nonó, que apuntó que ha vivido «dos años muy especiales en Irun, muy completos a todos los niveles que se van a quedar siempre en mi corazón. El Bidasoa me ha dado la oportunidad de dar el salto a la Asobal y me he sentido muy cómodo. He jugado dos años a un nivel muy correcto. Antes de tomar la decisión tuve dudas, pero me dejé llevar por el corazón y acabo de una manera inmejorable en Artaleku».