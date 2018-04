Laborda recurre al BOG para demostrar que hay un convenio sobre la Ronda Sur I.M. IRUN. Jueves, 12 abril 2018, 00:28

La delegada de Urbanismo, Cristina Laborda, respondió ayer al portavoz del grupo municipal EAJ-PNV, Xabier Iridoy, que atendiendo a la información que le había proporcionado la Diputación Foral de Gipuzkoa, manifestaba ayer que preguntó en la Comisión de Urbanismo si efectivamente «Ayuntamiento y Diputación aún no cuentan con un convenio acordado» y que le fue «confirmada esta cuestión».

Laborda corroboró que el jeltzale planteó la cuestión en la sesión de la comisión del pasado lunes, pero señaló que «una jurista de este Ayuntamiento» le dio como respuesta que lo que Diputación remitió al Ayuntamiento y éste firmó «era un convenio y no un borrador. Antes hubo borradores, yo los vi», aseguró la delegada, «pero una vez acordados los términos, remitieron un convenio. El Ayuntamiento de Irun no publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la firma de borradores», dijo mostrando el BOG del 3 de mayo de 2017. El Consistorio publicaba en él la aprobación de una resolución que comenzaba dicendo: «Reunidos, de una parte, Aintzane Oiarbide, diputada foral del Departamento de Infraestructuras Viarias (...) y de otra, José Antonio Santano (...) intervienen (...) reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio...». Decía la edil que «si el BOG también se pone en duda, ya no sé que más se puede hacer».

Recordó que aunque el Ayuntamiento está dispuesto a asumir la construcción de la Ronda Sur, aunque aquel convenio «dijera lo contrario, necesitamos que Diputación nos garantice la financiación y nos comunique oficialmente su cambio de intenciones. Lo que tenemos aprobado es que lo hacen ellos y deben comunicarnos que no lo van a hacer para derogar aquello y poder hacerlo nosotros». También presentó otra publicación del BOG de unos días después, 15 de mayo de 2017, en la que «Diputación empezaba a materializar el acuerdo del convenio. No nos lo habían devuelto firmado, pero vimos que estaban trabajando y confíamos en su palabra. Es algo normal en la relación entre instituciones».

«Iridoy defiende la versión del PNV pasando por alto lo que le dicen los técnicos municipales»

A Iridoy le pidió «que no diga cosas que no son verdad. Se lo aclaró todo una jurista del Ayuntamiento, pero prefiere quedarse con la versión de su partido y pasar por alto lo que le dicen los técnicos municipales. Le pido que reme conjuntamente por Irun para que la Diputación cumpla sus compromisos».