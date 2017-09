Juanma Garate (Director Cannondale-Drapac): «Para nuestro equipo esta Vuelta ha sido un tsunami» Garate, durante la presentación de los equipos en la Vuelta. El ex ciclista irundarra hace balance de la actuación de su equipo en la Vuelta a España I.A. IRUN. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:20

Esa vorágine que supone cada vuelta de tres semanas acabó ya para Juanma Garate, que no tiene más compromisos esta temporada. El irundarra asegura que «esta Vuelta a España ha sido un tsunami de sensaciones para nuestro equipo». Veamos por qué lo dice.

-Acabada la Vuelta a España, ¿qué balance hace de la actuación del Cannondale-Drapac?

-El balance es muy bueno. Habíamos ido con un equipo inexperto, en el que cuatro corredores se estrenaban en una vuelta grande y dos más corrían su segunda. Ante esta situación, lo importante era quitarles el miedo y restar importancia a esa inexperiencia.

-¿Bien en ese sentido?

-Sí, sí, muy bien. Date cuenta de que han acabado los nueve. También acabaron los nueve en Giro y Tour. No es fácil que esto suceda porque siempre puede haber alguna caída, enfermedad...

-Con esa alineación inexperta, ¿cuáles eran los objetivos?

-Teníamos varias ideas. Por un lado, buscar alguna victoria parcial, que no ha podido ser. Por otro, dar oportunidades a todos los corredores, que sí hemos conseguido. Y por último aprender, algo que también ha sucedido.

-Sin que fuera un objetivo, su corredor Michael Woods acabó séptimo en la general.

-Ese fue un objetivo que nos planteamos a partir de mitad de carrera. Yo en las reuniones de equipo ni mencionaba la clasificación general, no quería generarle una presión. Hasta la décima etapa íbamos más a por una victoria de etapa y a partir de ahí sí que intentamos consolidar su puesto en la general.

-A veces se critica que unos corredores peleen por esos puestos que parecen menos brillantes, pero Michael Woods puede estar satisfecho con ese séptimo, ¿verdad?

-Está contentísimo. Es un corredor que ya tiene treinta años pero que antes hacía atletismo. Hizo incluso récords juniors de Canadá en la milla y en los 3.000 metros. Y ganó los 1.500 en los Juegos Panaméricanos junior de 2005. Pero en 2013 se cambió al ciclismo y solo había corrido una grande, el Giro de este año.

-Así pues, una sorpresa que se haya colado en el top-10.

-En parte. Lo que está claro que es un deportista con todas las letras y un gran trabajador. En la última semana le dije que si todo salía perfecto podía quedar como mucho el sexto o el séptimo. Cada día al llegar preguntaba cómo estaba en la general, estaba muy emocionado.

-Otro éxito del Cannondale-Drapac ha sido el maillot de la montaña con Davide Villella.

-En la etapa de Andorra quería ganar pero no pudo ser. Por lo menos cogió el maillot de la montaña y después ha sido capaz de defenderlo muy bien.

-Hasta aquí lo deportivo, pero el Cannondale-Drapac ha sido noticia durante la Vuelta por el anuncio de que se quedaba sin patrocinador y que podía desaparecer.

-Todo ese tema ha supuesto un tsunami de emociones difícil de controlar. En la octava etapa nos llegaron las noticias de que el equipo iba a desaparecer y nos metimos en un panorama desolador porque estaba en juego el futuro de muchos ciclistas y de todo el personal. Antes de la novena etapa tuvimos una reunión muy emotiva en la que nos conjuramos para trabajar en equipo y darlo todo. Eso supuso un antes y un después y al cabo de una semana de incertidumbre surgió un nuevo patrocinador, por lo que parece que todo está arreglado.

-¿También su futuro como director deportivo?

-Acabo contrato este año pero antes de la Vuelta ya me habían dicho que querían seguir contando conmigo. Ahora que se ha solucionado todo, supongo que no habrá problemas para que pueda seguir.

-Tres años ya desde que no es ciclista, ¿lo echa de menos?

-Cuando empecé de director deportivo pensaba que iba a perder ese feeling de ciclista, pero desde el coche veo que todavía percibo muchas cosas. A veces les aviso de cuándo se puede formar la escapada y, como suelo acertar, me dicen a ver si soy adivino o qué. No echo en falta la bici como competición, pero sí quizás como deporte o diversión. Últimamente no ando nada y me tengo que organizar para cambiar eso.