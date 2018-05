José Luis Ribera (Exentrenador del Real Unión): «Hay objetivos bonitos e importantes, y conseguimos el importante» Ribera se marcha del Stadium Gal. / F. DE LA HERA El técnico de Azkoitia se marcha del conjunto irundarra satisfecho por el trabajo realizado pero apenado por no seguir dirigiendo al equipo B.O. IRUN. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:15

No hay nada que se le pueda achacar a José Luis Ribera. Llegó a Irun para salvar al Real Unión y lo ha conseguido. El objetivo para el que se le fichó, lo ha cumplido. El club está agradecido por el trabajo que ha realizado, pero hace una semana le comunicó que no le iba a renovar el contrato. Esto es fútbol y estas son cosas que pasan.

-¿Cómo le sentó la decisión del club?

-Me sorprende que la decisión estuviera tomada antes de que acabara la temporada. Esto es fútbol y sabía que era algo que podía pasar porque cuando llegué al Real Unión firmé hasta junio y luego las dos partes podíamos ser libres de tomar la decisión que fuera conveniente. Yo fui a Irun en una situación complicada para el equipo, me llaman para solucionarla y lo hemos conseguido. Lo que pensaba es que una vez terminara la liga hablaríamos para ver qué era lo mejor para todos. Hemos logrado un objetivo que, de no haberlo conseguido, podía haberse dado una situación irreparable para el club y el cómo se ha tomado la decisión de que no continúe me ha dejado un regusto amargo.

-¿Le hubiera gustado seguir?

-Mi primera opción era seguir en Irun. Luego podía darse la situación de que no llegáramos a un acuerdo, pero estaba abierto a continuar. Tenía claro qué es lo que podíamos hacer para mejorar y tenía ganas de empezar con el nuevo proyecto desde el principio, formando un equipo más acorde a mis gustos, lo que siempre da más seguridad a los entrenadores.

-Hablemos de su paso por Irun. ¿Qué Real Unión se encontró y qué cambió?

-Cuando llegué la situación era complicada y entré perdiendo los tres primeros partidos. Lo primero que intenté fue que el equipo fuera más compacto, que encajara menos goles, y desde que comenzó la segunda vuelta dimos un paso adelante en ese sentido. Le conseguimos sacar más rendimiento a los pocos goles que metimos y logramos el objetivo de evitar la promoción de descenso.

-Le habrá ayudado el vestuario...

-El equipo ha sido fuerte en el vestuario. En situaciones como la que hemos vivido, lo que te lleva a salir o a meterte es el vestuario. Si tienes un grupo con roces, follones... eso se transmite a la competición. Nosotros no hemos tenido un solo problema y eso ha sido clave para salir adelante.

-En lo personal, ¿han sido meses duros?

-Yo estoy contento porque todo ha terminado con un final positivo, con el objetivo cumplido. La relación con todo el mundo ha sido fenomenal y me han dado todas las facilidades para trabajar. Todo esto ha estado muy bien, pero también es verdad que he sufrido mucho, como lo han hecho los jugadores, los aficionados o la directiva. Al final, el entrenador siempre siente la responsabilidad de ser la persona que lleva el rumbo del equipo y también se te pasa por la cabeza qué pasaría si no se logra el objetivo. Día a día lo he llevado bien, he disfrutado con los entrenamientos, pero el sufrimiento en la competición ha sido máximo.

-¿Se queda con la pena de no haber estado en un Real Unión que peleara por algo más?

-Me queda la pena de no haber alargado el buen momento que tuvimos para haber peleado por otras cosas, pero no fuimos capaces. Aunque yo tengo claro que hay objetivos bonitos y otros objetivos que son importantes. Para el Real Unión, seguir en Segunda B era lo más importante.