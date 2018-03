Los irundarras ya pueden votar qué grupos actuarán en sanmarciales Juncal Eizaguirre presentó ayer los procesos de participación en torno a las próximas fiestas. / F. DE LA HERA El área de Cultura ha seleccionado 36 grupos o solistas que encajan en el presupuesto y que tienen disponibilidad para participar en los conciertos de junio JOANA OCHOTECO IRUN. Miércoles, 7 marzo 2018, 00:12

El área de Cultura ha puesto en marcha el proceso de participación mediante el que se determinará qué grupos o solistas actuarán en los conciertos de las próximas fiestas de San Pedro y San Marcial. La delegada del departamento, Juncal Eizaguirre, anunció ayer las 36 opciones entre las que pueden votar los irundarras hasta el martes que viene, 13 de marzo.

En el apartado de grupo euskaldun, cuyo concierto se celebrará el 22 de junio, las bandas preseleccionadas son En Tol Sarmiento, Glaukoma, Su Ta Gar, Willis Drummond, Urtz y Zea Mays. Los grupos tributo entre los que se opta para el 23 de junio son 500 Noches (Joaquín Sabina), Band Jovi (Bon Jovi), Black Ice (AC/DC), Dancing Queen (Abba), Esto no es rock radical vasco (RIP, Hertzainak, Barricada...), Showbeat (The Beatles) y The Rolling Stones Tribute (The Rolling Stones). En cuanto al concierto del 28 de junio, que protagonizará una banda o solista procedente del resto del Estado o con una proyección mayor, los candidatos son Amaia Montero, Amparanoia, Antonio Carmona, Beret, Chenoa, Huecco, Iván Ferreiro, Kaotiko, La Habitación Roja, Mala Rodríguez, Maldita Nerea, Sidecars y Xoel López.

22 de junio Grupo euskaldun En Tol Sarmiento, Glaukoma, Su Ta Gar, Willis Drummond, Urtz y Zea Mays. 23 de junio Grupo tributo 500 Noches (Joaquín Sabina), Band Jovi (Bon Jovi), Black Ice (AC/DC), Dancing Queen (Abba), Esto no es rock radical vasco (RIP, Hertzainak, Barricada...), Showbeat (The Beatles) y The Rolling Stones Tribute (The Rolling Stones). 28 de junio Grupo del estado Amaia Montero, Amparanoia, Antonio Carmona, Beret, Chenoa, Huecco, Iván Ferreiro, Kaotiko, La Habitación Roja, Mala Rodríguez, Maldita Nerea, Sidecars y Xoel López. Teloneros Bandas locales Back, Green Night, Hostoak, La Bona Dea, Lanbroa, Mala Fé, Sangre de Mono, Stonefaces, The Black Moon y Zarata.

En los tres conciertos actuarán como teloneros otros tantos grupos locales. En este apartado las bandas entre las que se puede votar son Back, Green Night, La Bona Dea, Hostoak, Lanbroa, Mala Fé, Sangre de Mono, Stonefaces, The Black Moon y Zarata. Las agrupaciones interesadas en participar como teloneras en los conciertos de sanmarciales pudieron enviar sus solicitudes al área de Cultura hace unas semanas, y la delegada destacó que este año se han presentado «casi el doble» que en 2017, «lo que demuestra el gran interés de los grupos locales por tocar en las fiestas de su ciudad».

Juncal Eizaguirre concretó que para realizar esta preselección de 36 artistas se han seguido una serie de requisitos, como que la contratación de los grupos «encaje en el presupuesto», que «tengan disponibilidad en esas fechas», que no hayan actuado en Irun recientemente y que ofrezcan conciertos a los que la asistencia del público pueda ser gratuita, un factor importante ya que «no todos los grupos y solistas realizan este tipo de actuaciones».

Para poder participar en el proceso de elección de los grupos, será requisito «tener 16 años o más y estar empadronado en Irun». En la página web www.irun.org se ha habilitado un apartado destinado a las votaciones, en el que los participantes deben acreditarse mediante su DNI y escoger entre las diferentes opciones.

Elección del cartel de fiestas

Por otra parte, Juncal Eizaguirre ofreció algunos detalles sobre el proceso para elegir el cartel anunciador de los sanmarciales 2018. El plazo para presentar los trabajos, que deberán entregarse en el Centro Cultural Amaia, estará abierto del 10 al 20 de abril. Como el año pasado, el certamen contará con una comisión artística «compuesta por siete personas» que seleccionarán los carteles finalistas: si se presentan más de cuarenta carteles, entre cinco y diez pasarán a la fase final; mientras que si hay menos de cuarenta, sólo lo harán cinco.

Una vez la comisión escoja a los finalistas, se abrirá el plazo para que los irundarras puedan votar su favorito. Este año aumenta la cuantía de los premios que se concederán en el concurso: el autor del cartel ganador obtendrá 1.200 euros (200 más que en 2017) y el premiado con el áccesit, 300 euros (100 más).