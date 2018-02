Iridoy pidió ante el pleno que el alcalde aporte pruebas de que ha actuado «al margen de la legalidad» IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 2 febrero 2018, 00:16

El portavoz del PNV, Xabier Iridoy, fue cesado como delegado de Urbanismo por el alcalde, José Antonio Santano, que aludió a la «falta de confianza» en su gestión, entre otras cosas, porque había trabajado «al margen de la legalidad». Iridoy le pidió pruebas de ello el lunes a través de los medios de comunicación y el miércoles, en el pleno municipal, las requirió en persona.

Antes intervino Jokin Melida, portavoz de EH Bildu, que habló de «acusaciones muy graves» y «sospechas de ilegalidad» por parte del alcalde. «No hemos visto ni una sola prueba de las ilegalidades», advirtió antes de mostrar «gran preocupación» ante «cómo queda ahora el Gobierno». David Soto (SPI) dijo sumarse a lo dicho por Melida y, como él, reseñó el fracaso del pacto de gobierno en Irun. Pero sí introdujo un matiz: «En Comisión de Urbanismo sí que hemos planteado nuestras quejas por cómo se había gestionado el ámbito de Korrokoitz». En cualquier caso, se mostró «sorprendido por que no se verbalicen en el pleno» las acusaciones «bastante graves» que ha leído en los medios de comunicación.

Era el turno de ruegos y preguntas y ambos plantearon sus reflexiones expresamente como «ruego». Así, no pudo haber réplica hasta que Iridoy hizo la pregunta explícita a Santano. «¿Por qué no ha presentado pruebas? Usted tira la piedra y esconde la mano». El alcalde se remitió «a lo que he dicho ya dos veces y sin descalificación personal alguna: falta de transparencia y falta de informes técnicos». Apeló a que los grupos fueron testigos de ambas cosas en la Comisión de Urbanismo y les animó a consultar en el área si tienen dudas sobre la existencia de esos informes. Expresó que le parece significativo que ni Iridoy ni los demás portavoces preguntaran por los motivos del cese cuando se lo comunicó personalmente a cada uno de ellos.

Más claro fuera del pleno

El alcalde pidió «mirar ya al futuro» y «pensar en lo que preocupa a los ciudadanos y no dar más vueltas a esta noria». Iridoy volvió a intervenir. «Ha vuelto a mentir en su discurso porque ha omitido la frase que está recogida en los medios en la que dice que en Korrokoitz he actuado 'al margen de la legalidad urbanística'. No responde a mi pregunta. ¿Qué pruebas de ilegalidad tiene, por qué no las presenta ante el juez?». Santano defendió que nunca ha hablado de «ilegalidad», sólo de que «ha actuado al margen de los informes técnicos». Y el debate se terminó ahí.

Ayer por la mañana Santano compareció ante los medios como es habitual después de cada pleno. Volvió a escuchar la misma pregunta que la víspera y esta vez extendió algo más su respuesta. Explicó que, «en urbanismo, anunciar un acuerdo cuando no hay informes técnicos es trabajar al margen de la legalidad. No digo 'ilegalidad', sino 'al margen de la legalidad', porque no hay transparencia ni informes». Recordó que Iridoy «anunció un acuerdo para el Plan Especial de Korrokoitz y afirmó que existían informes. En la Comisión de Urbanismo reconoció que era un acuerdo personal y no supo explicarlo a preguntas de la oposición. Luego dijo que no había informes técnicos, pero que los habría y avalarían el acuerdo. ¿Y las explicaciones las tengo que dar yo?». Afirmó que «la forma de trabajar de Iridoy no encaja con el procedimiento que debe seguirse en el ámbito urbanístico». Señaló que con Korrokoitz «ha ido muy lejos, pero no es la primera vez que se anuncian acuerdos que no existen».