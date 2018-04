Iridoy afirma que los técnicos han avalado su acuerdo sobre Korrokoitz Ordenación propuesta para Korrokoitz avalada por los técnicos. Sostiene que siempre se refirió a la ordenación del ámbito y advierte que las rectificaciones que exige el informe «no afectan ni modifican esa ordenación» IÑIGO MORONDO IRUN. Sábado, 21 abril 2018, 00:45

«Hay un aval técnico al acuerdo de ordenación del ámbito de Korrokoitz», así de claro y contundente se expresó el portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, al referirse al informe técnico sobre la propuesta que los privados presentaron a finales de diciembre. El anuncio de Iridoy de un acuerdo al respecto, siendo delegado de Urbanismo, inició un cruce de declaraciones en el seno del Gobierno municipal que terminó con su cese como responsable del área y con la ruptura de la coalición gobernante de socialistas y jeltzales.

«Los informes técnicos municipales del ámbito de Korrokoitz han sido favorables», incidió, «ratifican el acuerdo que anuncié el 12 de enero para una nueva ordenación del ámbito». Apuntó que en la formulación aprobada se incorpora un «anexo de justificación de observaciones. Era previsible. Es lógico y normal en otros Planes Especiales también. El documento tiene ciento y pico páginas. Es normal que haya cuestiones que subsanar. Pero lo importante es que no ha habido ninguna rectificación en lo que se refiere a la ordenación».

Aunque reconoció que el informe requiere «rectificaciones, subsanación de errores y algunas correcciones», Iridoy aseguró que «no impiden trabajar en la tramitación» y afirmó que acomodar esas cuestiones a las exigencias de los técnicos municipales «no afecta ni modifica en absoluto la ordenación». Aseveró que los asuntos donde se dan discrepancias «no son ordenación». En las reuniones, mantenidas a lo largo de un año, «no se trabajaron las cesiones (al Ayuntamiento), las VPO o los realojos», aspectos en los que el actual delegado de Urbanismo y portavoz socialista, Miguel Ángel Páez, identificó los errores de la propuesta de los privados que cruzaban «líneas rojas».

A Iridoy no le gustó esa expresión de Páez. «Es una terminología interesada porque esas tres 'líneas rojas' no afectan a la ordenación». Lo que sí podrían provocar es una serie de cambios en la viabilidad económica del proyecto que, esa sí, podría llevar a otra propuesta. «Sí, pero también el informe de URA podría modificar la ordenación o echarla para atrás. Incluso, en última instancia, hasta el Pleno podría votar en contra y echarla para atrás. El futuro nadie lo conoce, pero lo que ha pasado sí y es que hubo un acuerdo entre técnicos municipales y propietarios para la ordenación, que es lo que yo anuncié el 12 de enero porque me pareció que no era un trabajo baladí y que era el momento de anunciarlo».

El edil jeltzale explicó que durante un año se sucedieron reuniones de ese equipo mixto para acordar «la ordenación» y que él hizo un seguimiento «semanal» de las mismas. «Cuando se produjeron bloqueos, yo participé en las reuniones», aseguró también, al señalar algunos de los obstáculos que se superaron en esos 12 meses de trabajo técnico. «Los propietarios, como es lógico, querían el vial de tráfico fuera del ámbito, pero tuvieron que aceptarlo. También que la ordenación se hiciera en manzanas, no líneal como en Oinaurre. Había que cumplir las directrices del Plan General y hacer una estructura de casco antiguo».

Korrokoitz, sí; Papinea, no

Zonas verdes y peatonales, estructuras de calles, alturas y volumetrías de edificios o la cesión de dotación de un espacio en la calle en cumplimiento del Decreto de Estándares Urbanísticos de 2013. De eso trató la negociación, e Iridoy le dio valor cuando señaló que la modificación del Plan Especial del cercano ámbito Papinea, paralela en fechas, no se gestionó de esa manera y la propiedad «presentó su propuesta sin acuerdo previo». Esa ha recibido ahora «informes técnicos desfavorables por 'obviar aspectos sustanciales del perfil volumétrico'». Así, alcaldía resolvió que la formulación, en el caso de Papinea, fuera «inadmitida».