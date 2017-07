Las inversiones de mitad de año Albergue. El nuevo centro irá más allá que el que se habilitó este invierno y será permanente. / F. DE LA HERA Aprovechando los remanentes, el Gobierno propone incorporar este mes 4,7 millones al presupuesto Los compromisos para 2018 y 2019 elevan la cifra a prácticamente 7 millones, que podrían ser aún más con las aportaciones de los grupos de la oposición I. M. IRUN. Jueves, 13 julio 2017, 00:22

El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, comunicó ayer a los grupos municipales la modificación de créditos que el Gobierno quiere llevar al pleno del próximo día 26. Supone un incremento sustancial del presupuesto del municipio, algo más de 4,7 millones de euros, e incorpora compromisos de gasto para los ejercicios de 2018 y 2019, por algo más de 2,2 millones para una cifra total que roza los siete. «A esto aún cabe añadir algo más», recordó Páez. «Estrenamos en esta ocasión un modelo de modificación presupuestaria en el que la oposición tiene cinco días para hacer sus aportaciones».

Dado que es el remanente del Consistorio, unos 9 millones de euros, el que va a financiar las inversiones que se sumen a las cuentas públicas y que el área de Hacienda, «por precaución», quiere mantener disponibles «al menos 1,8 millones por si surgen imprevistos», no queda mucho margen para esa negociación con los grupos. Sin embargo, el delegado insistió en que su idea es «incorporar cosas, aunque es verdad que es más fácil hacerlo con grupos con los que la negociación puede derivar en que voten a favor del dictamen», subrayó. No descartó que «si es necesario, podamos retirar o reducir alguno de los planteamientos que recoge el borrador que hemos presentado desde el Gobierno, aunque no espero que los grupos vengan con propuestas millonarias».

Centro nocturno Construcción del albergue permanente para personas sin hogar en el complejo del antiguo hospital. 430.000 euros. San Miguel-Anaka 1,3 millones de euros entre 2017 y 2018 para descontaminación de suelos y otros 60.000 para redactar el proyecto del nuevo campo de fútbol. Centro de mayores de Anaka Habilitar un local municipal de la plaza Aristegui como espacio para mayores al estilo de los de San Miguel o Belaskoenea. 420.000 euros entre 2017 y 2018. Ikust-alaia Adecuación de la antigua biblioteca municipal para albergar en el futuro el museo de la ciudad. 600.000 euros Mantenimiento Ampliación en 900.000 euros de la partida para atender los compromisos en materia de asfaltado, aceras, mobiliario e iluminación adquiridos en el programa El alcalde en los barrios. Cubierta de Artaleku Con un compromiso de gasto plurianual se aprueba un total de 1,3 millones de euros para la rehabilitación integral de la cubierta del polideportivo para la que se espera una subvención de la Diputación Foral de unos 600.000 euros. Río Bidasoa Rehabilitación de estructura y cubierta de la antigua estación del tren Txikito en San Miguel que venían usando los piragüistas en pruebas y entrenamientos. 100.000 euros.

El delegado indicó que aunque esta modificación abarca una larga lista de actuaciones, «tiene un carácter eminentemente social y pretende responder a demandas recogidas de los ciudadanos».

También comentó que «incorporarlo ahora nos da margen y tiempo para ser ágiles en la gestión de todos estos proyectos. Si lo pospusiéramos para incorporarlo al presupuesto del año que viene estaríamos perdiendo tiempo». Realizar una modificación ahora «nos permite trabajar para que las cosas se hagan en lo que queda de año».

Entre otros proyectos que recoge la propuesta del Gobierno están las primeras actuaciones en San Miguel-Anaka (descontaminación de los suelos y redacción del proyecto del futuro campo de fútbol), la renovación de la cubierta del polideportivo Artaleku, la construcción de un centro nocturno permanente para personas sin hogar, la habilitación de un nuevo espacio social para mayores en Puiana y dotar de desfibriladores a éste y al resto de centros similares que hay en la ciudad.