«Intentaremos sumar todo lo posible de aquí al final del curso» Leo Renaud lanzando a portería contra el Zamora. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara comenta que «tenemos que tener bien claro a qué jugar porque nuesto rival provoca muchos errores» El Bidasoa-Irun visita esta tarde al Quabit Guadalajara (20.30 horas) BORJA OLAZABAL IRUN. Viernes, 20 abril 2018, 00:13

El Bidasoa-Irun tiene cuatro jornadas por delante para cerrar el campeonato liguero. Cuatro jornadas en las que jugará sin presión porque la semana pasada consiguió la permanencia de manera matemática y en las que intentará sumar el mayor número de puntos posibles para subir algo la nota de esta temporada y superar los veintitrés conseguidos el curso pasado. El primero de esos encuentros que le quedan por disputar tendrá lugar esta misma tarde en tierras alcarreñas contra el Guadalajara (20.30 horas), que es octavo con veintisiete puntos y que tras sus últimos resultados se ha descolgado de la pelea por Europa.

Jacobo Cuétara, que compareció ayer en la sala de prensa de Artaleku, apuntó que «el equipo no estaba tenso a nivel clasificatorio, pero sí estábamos con esas ganas de luchar para salvarnos matemáticamente lo antes posible, que es el objetivo principal que se marcan todos los equipos menos los dos o tres primeros. Ya lo hemos conseguido y ahora queremos mirar a otras cosas, pero en ningún momento hemos sentido presión por conseguir la permanencia».

En ese sentido, añadió que «lo que tenemos que intentar ahora es sumar todo lo que podamos de aquí al final de la temporada, empezando por el partido contra el Guadalajara. Tenemos que intentar unificar los objetivos individuales, que a estas alturas del curso son muy diferentes porque cada jugador va marcando su propia trayectoria. Aunque no tengo ninguna duda de que en esos caminos diferentes, todos querrán dar el máximo para acabar con buenas sensaciones».

Partido controlado

Mirando al choque de hoy contra el Guadalajara, el entrenador comentó que «nuestro rival no está en un buen momento, pero no podemos decir que se esté dejando llevar. El bache que está atravesando lo pasamos todos. Ya he dicho en alguna ocasión que es el equipo que más me gusta por el juego que hace, tiene buenas individualidades y me da pena que se hayan descolgado de la pelea por Europa porque su trayectoria está temporada estaba siendo muy buena».

De ese juego alcarreño destacó que «es un equipo que genera muchos errores al rival y tendremos que controlar bien el juego y tener claro a lo que queremos jugar. Además, tendremos que intentar ser un equipo sólido en defensa para defender su buen ataque colectivo y sus individualidades».

Al hablar de jugadores destacados hay que subrayar a Chema Márquez, que está cerca de convertirse por segundo año consecutivo en el máximo goleador de la Asobal con sus 4,8 tantos por encuentro. «Es un jugador muy desequilibrante y habrá detalles en nuestra defensa para intentar frenarle, pero no estamos en juveniles. Si nos centramos mucho en defenderle a Chema, el resto te abrasa porque todos los jugadores a los que nos enfrentamos son de gran nivel».

Nonó es duda

Eduardo Nonó es el único jugador que es duda para disputar el partido de hoy. El que estará seguro es el recién renovado Jon Azkue. Cuétara no escondió que «su continuidad es muy importante para el equipo por cómo es como jugador y por la importancia que tiene en el grupo. Además, todavía tiene mucha progresión, ya que es del 94. Estamos muy orgullosos de que siga en Irun».