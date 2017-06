«Es un honor que hayan confiado en mí» Sábado, 1 julio 2017, 00:21

«Ha sido un año muy especial, mi primero como Cabo. Es un honor que la Escuadra haya depositado su confianza en mí. Ha habido nervios hasta que hemos arrancado. Una vez hemos llegado a San Juan, y los hacheros me han dicho que lo he hecho bien, me he relajado».