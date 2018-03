«En Hiru Leike podríamos ser tres, pero somos dos» Odriozola y Muguruza, aprovechando la nieve del miércoles. / DE LA HERA Lakaxita acoge el sábado próximo un concierto de este dúo rockero, el nuevo proyecto musical de Iñigo Muguruza al que pone voz Ane Odriozola IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 4 marzo 2018, 09:44

Iñigo Muguruza y Ane Odriozola son Hiru Leike que significa, literalmente, 'podrían ser tres'. «Es una banda que podría ser de tres pero es de dos» y esa realidad da nombre al grupo, redondeando otro juego de palabras: «todas las canciones son en compás de tres por cuatro, en euskera, 'hiru lauko'».

Según Muguruza, «el nombre se le ocurrió a Ana Ayneto», profesora de Guitarra del Conservatorio de Irun y amiga común de este dúo musical. «Pero ella dice que no se acuerda», le apunta Odriozola; «dice que fue cosa tuya...». «¡No, no! Lo dijo un día que estábamos donde la cafetera del 'conser'. Además, 'leike' no es un verbo que yo use...» «Pues a mí me han dicho que en alguna letra te lo han escuchado». No le lleva ni medio segundo recordarlo. «Sí, con Delirium (Tremens): 'Ta horrela ezin leike, ezin leike bizi...'».

Dado lo original de la idea, extraña que la pelea sea por rechazar la paternidad y no por asumirla. Y dado lo sencillo de la pregunta (¿De dónde viene el nombre del grupo?), curioso hasta dónde culebreó la respuesta. Pero ésa es la dinámica entre estos dos músicos cuando se citan para hacer su rock en tres por cuatro. «Normalmente el rock se toca en compás de cuatro por cuatro. Nosotros lo hacemos en ritmo de vals», explica él. «Es un proyecto de Iñigo. Como es muy abierto, me deja aportar, pero la idea general y las canciones son suyas», reconoce Odriozola. «Llevo componiendo desde siempre. En Kortatu y en Negu Gorriak, Fermín era el líder ideológico y hacía las letras. Yo era el líder artístico, el que hacía la música», cuenta él. «Por eso luego tenía que cantar rápido Fermín. Ametrallaba las letras para que entraran en tus melodías», suelta Odriozola, divertida con la idea. «¡Qué va! Fermín siempre ametralla las palabras, hasta cuando habla». La carcajada sonora de Odriozola llena el local de ensayo. Ocurre constantemente. Allí se hace música, seguro, pero abundan también anécdotas e historietas. «Me encantan sus batallitas», confirma ella.

Muguruza empezó a componer hace 30 años y aún lo hace. Para Odriozola «cuanto más compones, más fácil te resulta. Con más experiencia y más recursos, te diversificas. Por lo que veo», mira a su compañero, «con los años el genio creador no se agota, sino que se multiplica. Hubo un momento», le interpela, «en el que hacías una canción por semana...». «Sí pero luego igual tengo que cambiar una parte porque me recuerda a 'Despacito'». Más risas.

Solo un concierto al mes

Aunque empezaron a trabajar juntos en otoño, ya están pensando en «grabar un disco en verano», cuenta Muguruza. «Con los directos vamos a ir despacio y vamos a hacer uno al mes». Con sus contactos y lo atractivo del proyecto, podrían ser muchos más. «Pero tengo que contenerme», explica. «Me diagnosticaron esclerosis múltiple. Las tres cosas más degenerativas en esta enfermedad son tabaco, alcohol y estrés. Hace años que no fumo y el alcohol lo he dejado 100%. Contra el estrés hago yoga, que me ha salvado la vida. Pero para que el grupo no me genere estrés, he puesto como norma dar sólo un concierto al mes». «A mí no me va mal ese ritmo», coincide la cantante, que enfatiza que, «por otro lado, empezar a ensayar en septiembre, dar el primer concierto en diciembre y grabar en verano es ir bastante rápido».

Hasta la grabación darán varios conciertos, el primero, en Irun este sábado 10 de marzo, «en Lakaxita, con Joseba Lenoir, que me parece muy bueno», apunta Odriozola. «Yo quiero romper una lanza por Lakaxita», apostilla él. «Desde que dijimos que este concierto sería allí, me han llegado comentarios diciéndome que cómo así, que son unos zarrapastrosos, unos desgarramantas... Me parecen adjetivos muy cañeros. Son divertidos porque son largos y yo se los oía a la ama... Pero quien los utiliza para hablar de Lakaxita no se ha pasado por allí». Entre otros apuntes en positivo sobre el gaztetxe irunés, Muguruza destaca éste: «la persona con la que tratamos para hacer este concierto, el año pasado daba clases en La Sorbona de París. No me parece muy de desgarramantas...».